原中石化黨組書記、董事長傅成玉被查 已卸任逾11年
撰文：許祺安
出版：更新：
據中央紀委國家監委網站10月31日消息：原中國石油化工集團公司黨組書記、董事長傅成玉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。傅成玉今年75歲，已卸任中石化黨組書記、董事長逾11年。
公開資料顯示，1951年6月，傅成玉出生於黑龍江省齊齊哈爾市訥河縣。後來作為工農兵大學生，被推選進入東北石油學院學習。畢業後，分到大慶油田勘探指揮部。
1982年中海油成立，傅成玉加入。兩年後，被公派到美國南加州大學學習，取得石油工程碩士學位。2003年傅成玉出任中海油總經理，2011年出任中國石油化工集團公司黨組書記、董事長，2015年卸任。
傅成玉是十七屆中央紀律檢查委員會委員，十二屆全國政協常委。
五中全會：增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員解讀五中全會｜九方面推進「從嚴治黨」五中全會｜十八大以來處分792萬人、中管幹部963人解讀五中全會｜讓中共跳出治亂興衰歷史周期率的兩個答案五中全會｜通過《决定》：大力選拔忠誠幹部，堅決清除不忠者五中全會｜開除33名高層黨籍 含馬興瑞張又俠 改革開放後最多解讀五中全會｜中委與候補中委出席比例創新低 中國反腐亟需治本