原中石化黨組書記、董事長傅成玉被查　已卸任逾11年

據中央紀委國家監委網站10月31日消息：原中國石油化工集團公司黨組書記、董事長傅成玉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。傅成玉今年75歲，已卸任中石化黨組書記、董事長逾11年。



2017年3月9日，全國政協十二屆五次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。傅成玉作《重視國企改革中遇到的新問題》的發言。（新華社）