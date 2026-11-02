空軍成立77周年｜珠海2000架無人機匯演　夜空拼出殲-20、殲-35A

據《央視新聞》消息，在人民空軍成立77周年和中國航展創辦30周年即將到來之際，人民空軍聯合珠海航展集團，於11月1日在珠海舉辦無人機編隊燈光表演，2000餘架無人機拼出殲-20隱形戰機、殲-35A等戰機形狀，引來觀眾歡呼。



無人機編隊燈光表演。（央視新聞）

無人機群同時閃亮，編隊梯次升空，在中央凝聚出一顆紅星，立體巨型數字「77」破空而立，隨後，機群下層粒子閃爍點亮「1949—2026」歲月光輪，緊接著浮現出「人民空軍 生日快樂」巨幅字樣，拉開了無人機編隊燈光表演的序幕。

無人機編隊燈光表演。（央視新聞）

此次無人機編隊燈光表演，重點展現空軍標誌性武器裝備、體系建設發展等內容，兼顧珠海城市形象宣傳和中國航展創辦30周年主題，精心設計15幕經典場景，生動呈現人民空軍77載的奮飛航跡和藍天榮光。

由青綠、湛藍、魅紫漸變光點構成的8架殲-20隱身戰機，組成氣勢磅礴的八機箭陣震撼登場，八機尾噴口同時噴射出粒子激流，呈現高速飛行的動感，形成呼嘯長空的立體動態，立即贏得現場觀眾的陣陣掌聲與喝彩。

無人機編隊燈光表演。（央視新聞）

隨後，殲-16、殲-10C、運-20、轟-6K等依次登場，光影戰機或加力呼嘯或發射導彈或投送物資，盡展藍天戰鷹雄姿。當空軍最新型的殲-35A戰機帶着尾噴口標誌性的馬赫環亮相夜空之時，現場氣氛更是達到高潮。

無人機編隊燈光表演。（央視新聞）