中國國考人數減少26.8萬7年首降　名額同步收緊平均97人搶1崗位

連續多年上漲後，中國國考人數迎來首次回落。據國家公務員局公佈2027年度國考數據，全國共345萬人通過資格審查，較上年減少26.8萬人，降幅約7.2%。



這是自2019年以來國考過審人數連續7年上漲後的首次回落。雖然人數降了，但招錄名額同樣收縮，平均競爭比僅從98:1微降至97:1，競爭依然激烈。



據國家公務員局公佈2027年度國考數據，全國共345萬人通過資格審查，較上年減少26.8萬人，降幅約7.2%。（新華社）

首推實名認證 擠走78萬「水分」

綜合《新華網》、《21財經》，中國今年國考首次引入「實名實人認證」，通過電子社保卡等進行「實名實人認證」方可報名，重點防範「公考圍崗」「佔位式報名」等亂象，打掉虛假熱度。

所謂「公考圍崗」，是指個別考生或培訓機構私下串聯，組織多人集中報考同一職位，人為製造虛假報名熱度，或利用「陪考」完成開考比例、操縱面試入圍格局，甚至約定由特定人員勝出、其他人「陪跑」。

數據顯示，今年共423萬人註冊認證、393.5萬人報名、最終345萬人過審，從註冊到過審差額高達78萬人，顯示防範措施效果明顯。華圖教育專家易定宏認為，此舉釋放出公務員招錄治理從「考場公平」向「全流程公平」深化的信號。

數據顯示，今年共423萬人註冊認證、393.5萬人報名、最終345萬人過審，從註冊到過審差額高達78萬人。(新華社）

招錄名額連縮 競爭仍「實打實」

人數少了，招錄名額也同步減少。2025年度計劃招錄3.97萬人，2026年度降至3.81萬人，2027年度進一步壓縮至3.5691萬人，兩年累計減少約2400人。名額減少幅度與過審人數降幅接近，令平均競爭比僅僅微降，維持在約97:1的高位。

回看近六年，國考過審人數從2020年的143.7萬起步，2021年為157.6萬，2022年躍升至212.3萬，此後逐年攀升至2026年的371.8萬。今年雖回落至345萬，但總量仍是近六年第二高。

回看近六年，國考過審人數從2020年的143.7萬起步，2021年為157.6萬，2022年躍升至212.3萬，此後逐年攀升至2026年的371.8萬。（香港01製圖）

熱門與冷門崗位均不再極端

從職位報名情況看，紮堆效應弱於往年，未出現「萬里挑一」極端崗位。競爭最激烈崗位為吉林出入境邊防檢查總站延邊邊境管理支隊一職，僅招1人，超6000人過審，競爭比超6000:1，低於2026年的6470:1及2025年11907:1的歷史高位。

同時，無人報考職位僅80個，較去年同期減少83個，降幅達50.9%，「掛零」職位數量接近腰斬。