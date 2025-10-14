內地｢國考｣年齡限制放寬至38歲　此前多地已放寬考公年齡限制

10月14日，內地中央機關及其直屬機構2026年度考試錄用公務員公告正式發佈，其中對報考者年齡限制放寬至38周歲以下，引發熱議。



2024年11月26日，中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員工作舉行公共科目筆試，此次國考共計劃招錄3.96萬人，報名人數首次突破300萬人。圖為湖北大學考點考生走出考場。（CFP）

2025年3月15日，武漢，湖北省公務員考試正式開始，圖為湖北大學考點。（CFP）

內地國考公務員考試對報考者的年齡限制進一步放寬，報考者年齡一般為18周歲以上、38周歲以下（1986年10月至2007年10月期間出生），對於2026年應屆碩士、博士研究生，放寬到43周歲以下（1981年10月以後出生）。

公告在互聯網上引發熱議：「年齡放寬限制又縮招，今年人是不是巨多啊。」「還縮招了，人數包上升的，果然一年更比一年激烈。」「年齡放寬是個好消息！！！ ​」「終於沒有35歲門檻了。」「帶了好頭，接下來各企業也要跟進了！」

2023年11月26日，中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員筆試開考。據悉，本次國考報名人數首次突破300萬，平均約77人競爭一個崗位。圖為在武漢工程大學(魯巷校區）考點，考生排隊進場。（CFP）

2013年11月24日，湖北省舉行2013年公務員考試，湖北大學考點。（CFP）

據《新京報》總結，此前，上海、江蘇、四川等地已經放寬了公務員、事業單位招聘年齡限制。以上海為例，2025年8月8日，上海市2025年度考試錄用執法類公務員報考年齡條件顯示，在18周歲以上，38周歲以下（1986年8月至2007年8月期間出生）。

2025年江蘇省省級機關公開遴選公務員公告也明確遴選年齡要求為38周歲以下（1986年8月以後出生）。

除公務員招考外，四川省在2025年下半年事業單位招聘中也對年齡限制進行放寬。9月26日，四川省遂寧市、眉山市發佈2025年下半年事業單位公開考試招聘工作人員的公告，對年齡的要求均調整為本科學歷要求1986年10月13日及以後出生；研究生學歷要求1981年10月13日及以後出生。