內蒙古一國考機構掛「上岸彩禮多要20萬」橫幅　市監局立案調查

12月28日，有網民發影片稱，內蒙古自治區有公考輔導機構打出「來崇政好上岸，彩禮多要二十萬」的廣告橫幅，引發網民熱議。12月30日，呼和浩特市賽罕區市場監督管理局通報，已責令立即終止行銷活動，並依法立案調查。



《界面新聞》報道，寫有「來崇政好上岸，彩禮多要二十萬」的橫幅被張貼在一輛巴士上，地點位於呼和浩特市，周邊車輛車牌也有「蒙A」字樣，該機構為一間國考輔導機構。

影片中貼有廣告橫幅的巴士（界面新聞）

影片引發網民討論，有人認為機構導向有誤，廣告內容「毫無底線」並直言「這廣告打得真讓人膈應，考上公務員是為了更好地服務群眾，怎麼到它這兒就成了討價還價的資本了？」但亦有網民認為該廣告講的是實話，但做廣告要有社會責任感，這樣宣傳略有不妥。

同時，也有不少評論指出，機構以此類方式博取眼球，恰恰反映出其專業性的缺失：「喜歡搞這種奇葩行銷的，大概率教學水準不咋樣。真正靠譜的機構，靠的是口碑和上岸率說話。」

另一輛貼有廣告橫幅的巴士（騰訊網網民＠芳华正茂）

12月29日上午，該影片已被刪除。對於廣告內容，涉事機構部分招生工作人員均表示不知情。

12月30日，呼和浩特市賽罕區市場監督管理局通報稱，該局關注到網路平台反映「崇政教育」在行銷廣告中涉及不當內容，迅速依法介入調查。經核查，該廣告內容涉嫌違反《中華人民共和國廣告法》有關規定，已責令該機構立即終止行銷活動，並依法立案調查，最終處理結果將及時公佈。