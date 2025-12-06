國考培訓機構「不過包退班」欠4.28億不還　有考生指退費須等17年

被喻為「國考一哥」的中公教育，其「不過包退」協議班（俗稱的保證班）陷入大規模退費糾紛。據學員反映，自2022年報讀後，未通過考試者至今仍被拖欠學費，目前該機構待退金額高達4.82億元（人民幣，下同）。儘管學員持續通過投訴、訴訟追討，但退款進程依舊緩慢。



此外，在持續升溫的國考熱潮中，「不過全退」的協議班仍在招生，但這一模式正發生調整。



賬面資金難抵天價學費，「以物抵債」方案被指溢價數倍

據了解，中公教育是國內公務員考試培訓頭部機構，成立於1999年，由李永新等北大畢業生自主創業起步，從一家小型培訓機構發展到2019年成功借殼上市，曾被稱為「國考一哥」。其主打產品「協議班」以「不過包退」為賣點，允許學員預先支付高額培訓費，如果考試不通過，機構將退還大部分或全部費用。該模式一度貢獻公司超七成營收，但近年因退費難問題深陷糾紛。

2019年2月21日，中公教育在深交所敲鐘上市，標誌著中公教育成功登陸A股市場。（網絡圖片）

2022年，廣東學員胡小傑花費近4萬元報名該課程，未通過國考後卻遲遲未能拿回全款。合同約定的退費期限是45個工作日，但機構提出了分期退款。「2023年上半年，我拿到第一個月的4000元退款後，就再也沒有進展。」他向《中國新聞周刊》記者表示。三年來，胡小傑花嘗試投訴、訴訟等方式，至今仍有1萬多元未到賬。

另外一名來自武漢的前中公教育學員，參加中公教育「不過包退」培訓班，約定未通過筆試，中公教育需退款17000元。但當其提交申請後，機構卻表示一年只能退款1000元，需要17年才能退完。

有學員實際支付學費17800元，合同條款明確約定「未通過考試退還13000元」。但中公教育以「排期進行退費打款」為由拖延退款。（深圳新聞網）

與他遭遇相似的學員遍布全國，截至12月5日，在黑貓投訴平台上，有關中公教育的投訴已超115787條。根據中公教育今年上半年財報顯示，中公教育帳面資金為1.77億元，但待退費金額超過4.82億元。

黑貓投訴平台上顯示的有關中公教育的投訴高達115787條（黑貓投訴）

有法律人士指出，中公教育退費之所以如此困難，根本原因在於公司資金緊張，哪怕案件已進入強制執行程式，由於企業實際履行能力不足，執行效果並不理想。而尚未進入強制執行階段的糾紛，機構往往以協商為名不斷拖延，導致退款遲遲無法落實。

據中公教育7月15日公告披露，自2025年1月25日起，公司涉及退費類糾紛案件數量為575件，涉案金額為1150萬元。（官方公告）

漫長的退費拉鋸戰中，中公教育推出了退費的替代方式。學員可以在中公教育旗下的商城選擇商品「以物抵債」，也可通過推薦親友報名中公教育課程，將協議班退費抵扣學費。但有學員表示，線上商城內的商品普遍存在較大溢價。以一款近十年前發佈的平板電腦為例，商城標價超過八千元，在其他電商平台售價僅為一兩千元。

「不過退款」禁令下 高價協議班仍在部分招生

官方數據顯示，在今年11月29—30日舉行的國考中，報名並通過審核的人數達到371.8萬，創下歷史新高，也是20餘年來首次超過同年考研報名人數。國考熱度依舊未減，中公教育一位工作人員孟爽向《中國新聞周刊》記者介紹，該機構目前仍開設協議班，但已不再作為主推產品，而且多為「不過部分退款」。

此外，多位中公教育的學員也反映，公務員考試的「不過全退」協議班在部分地區仍然存在。

2017年以來國考人數統計，2022年以後全國公務員考試報考人數整體增幅進入快車道。（騰訊網＠留學觀察家）

距離今年國考還有十幾天時，廣東某地一名中公教育銷售人員還在向學員推薦協議班，協議班售價為29980元，主要包括考前押題和面試輔導，如果學員筆試未通過、未進入面試或者未被錄用，均可全部退款。

2021年10月，教育部辦公廳等五部門聯合發佈的《關於加強高等學歷繼續教育廣告發佈管理的通知》中明確要求，廣告內容不得出現「考不過退款」等對教育效果的保證性承諾。

有法律人士指出，不僅是中公教育，其他教育培訓機構的協議班引起糾紛也很常見，這與行業監管不足密切相關，「儘管目前已有部分行政規定對協議班作出要求，但在法律法規層面的規範仍相對缺乏」。