水稻專家鄧國富被開除黨籍　專家：科研人身份非免死金牌

11月3日，據廣西壯族自治區紀委監委消息：經廣西壯族自治區黨委批准，廣西壯族自治區紀委監委對廣西農業科學院原黨組書記、院長鄧國富嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



《中國新聞周刊》先前引述一名曾與鄧國富接觸的知情人士說法指出，鄧國富遭調查，疑似與基礎建設工程問題有關。



北京大學公共政策研究中心副主任莊德水分析稱，公眾對科研人員、專家教授腐敗比較關注，原因是對其抱有更高的期望，認為他們學術和道德水平高，對腐敗理應有更強的免疫力。莊德水表示，科研能人、專家學者身份並非「免死金牌」，反腐不存在特殊論。



莊德水表示，過去的成就不能被當作「護身符」，科技進步靠的是群體力量，及時查處腐敗的科研人員、專家學者，可使學術領域風清氣正，優秀的人才更能脫穎而出。



廣西壯族自治區紀委監委對廣西農業科學院原黨組書記、院長鄧國富。（微博）

通報指，鄧國富喪失理想信念，背棄初心使命，搞投機鑽營，結交政治騙子；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；廉潔底線失守，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，縱容親屬利用其職權謀利；私慾膨脹，目無法紀，利用職務便利在工程項目承攬方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，鄧國富嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經自治區紀委常委會會議研究並報自治區黨委批准，決定給予鄧國富開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

育成40個達優質米標準的雜交稻：新增產值超過600億元

資料顯示，鄧國富生於1965年，廣西灌陽人，早年在廣西農學院學習，畢業後在廣西農業科學院水稻研究所工作，後來擔任過廣西農業科學院副院長，2017年5月起任該院院長（正廳級）。江西省農科院官網信息顯示，2025年7月，鄧國富還以廣西農科院黨組書記、院長身份接待了該院領導。今年1月底，鄧國富辭去廣西壯族自治區政協委員的職務。今年5月30日，鄧國富被查。

媒體曾報道，鄧國富作為廣西水稻遺傳育種領域的學科帶頭人，已經從事雜交水稻優質化育種近40年。其主要研究雜交水稻種質創新與優質化、水稻秈粳交超級稻育種、水稻優質基因解析等。其中，雜交水稻種質創新與優質化育種這項工作育成40個達到國標優質米標準的絲苗型雜交稻品種，這些品種在廣西、華南稻區乃至全國被廣泛推廣種植，並輻射到越南、柬埔寨等東盟國家，累計推廣面積達到2.2億畝，新增產值超過600億元人民幣。

通報稱，鄧國富嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

2021年、2023年，鄧國富兩次進入中國工程院院士增選有效候選人名單。

據中國新聞週刊，鄧國富在灌陽縣農村長大。他曾強調，科研人員一定要淡泊名利，要有吃苦耐勞的精神。該媒體從一位與鄧國富有過接觸的知情人士處瞭解到，鄧國富被查疑似與基建問題有關。