深圳22歲女遊賀蘭山失蹤　CCTV拍到其翻越護欄　家屬證實罹難

一名來自廣東深圳的22歲女生，日前前往寧夏賀蘭山國家森林公園遊玩期間失聯，至今已失蹤3日，救援隊伍在山區尋獲其隨身背包及眼鏡。閉路電視畫面顯示，該女生在景區內翻越護欄後失去蹤影。

11月3日，家屬證實女生已離世，「已經找到了，沒有了」。現場搜救人員也稱搜救工作已經結束，但不方便透露具體情況。



一名來自廣東深圳的22歲女子，日前前往寧夏賀蘭山國家森林公園遊玩期間失聯。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，網上流傳的尋人啟事顯示，失聯女子姓黃，年僅22歲，身高約1.6米，蓄短髮、體型偏瘦。

事發於10月31日上午約10時，女子進入賀蘭山國家森林公園遊覽，當時身穿米白色長款羽絨外套及灰色運動褲，背着白色雙肩包，身上並未配備任何專業戶外或行山裝備。 監控片段顯示，當日下午約1時50分，女子在景區範圍內翻越護欄後失聯。

一名來自廣東深圳的22歲女子，日前前往寧夏賀蘭山國家森林公園遊玩期間失聯。（紅星新聞）

女子失聯後，警方和相關救援人員已展開搜救工作。女子母親吳女士透露，他們是深圳人，搜救人員已在山中尋獲女兒的背包及佩戴的眼鏡，但至今仍未發現其蹤影，懇請周邊村民及途經人士協助留意，有相關消息可報警或聯繫家屬。

對於女子失蹤一事，賀蘭山國家森林公園景區工作人員表示，目前不便透露詳情；轄區派出所則指，正全力跟進，未透露具體情況。