Toyz劉偉健在台販毒假釋出獄　今遭驅逐出境　搭機返香港畫面曝光

香港籍前《英雄聯盟》世界冠軍Toyz（劉偉健），因在台涉嫌販毒案判監4年2個月，在彰化監獄服刑。在服刑過半後，法院裁定假釋中交付保護管束。檢方隨後命令以「驅逐出境」代替保護管束。



今日（3日），台移民署人員前往彰化監獄提解出監，並於中午完成強制出境等手續，Toyz已於下午搭乘班機離台返回香港。



香港籍網紅劉偉健（Toyz）販賣大麻煙彈，被判處4年2個月定讞，在彰化監獄服刑。彰化縣專勤隊今日（3日）到彰化監獄提解出監，解送桃園機場執行強制出境。（台灣移民署彰化專勤隊）

Toyz販毒判4年2月服刑逾半 假釋獲准即刻執行

據台媒《聯合報》報道，劉偉健於2024年5月因販賣大麻煙彈被判處4年2月入監服刑。台灣高等法院台中分院今年10月20日裁定假釋中交付保護管束，檢方命令驅逐出境代替保護管束。

台移民署人員於11月3日到彰化監獄辦理提解出監，解送桃園機場執行強制出境，且管制一定期間不得來台。

香港籍網紅劉偉健（Toyz）販賣大麻煙彈，被判處4年2個月定讞，在彰化監獄服刑。彰化縣專勤隊今日（3日）到彰化監獄提解出監，解送桃園機場執行強制出境。（台灣移民署彰化專勤隊）

台移民署強調，台灣歡迎世界各地朋友來台體驗與交流，但仍應遵守台灣法令及相關規範，且不得從事與許可目的不符之工作或活動。

香港籍網紅劉偉健（Toyz）販賣大麻煙彈，被判處4年2個月定讞，在彰化監獄服刑。彰化縣專勤隊今日（3日）到彰化監獄提解出監，解送桃園機場執行強制出境。（台灣移民署彰化專勤隊）

香港籍網紅劉偉健（Toyz）販賣大麻煙彈，被判處4年2個月定讞，在彰化監獄服刑。彰化縣專勤隊今日（3日）到彰化監獄提解出監，解送桃園機場執行強制出境。（台灣移民署彰化專勤隊）

篠崎泫（IG@hsyan0625）

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娶篠崎泫成台灣女婿仍難留台 台移民署：涉毒重罪非免遣金牌

據此前報道，今年1月28日，台媒《鏡週刊》爆料， Toyz已在獄中與女友篠崎泫完成結婚登記。網傳其結婚動機是為了借「台灣女婿」的身份留台，避免刑滿或假釋後被驅逐出境遣返香港。

針對外界的高度揣測，台移民署指出，依照現行《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》第22條相關規範，若申請人有事實足認為有犯罪行為、曾受有期徒刑宣告、或有危害公共安全秩序之虞，主管機關得不予許可其居留或定居申請。由於Toyz所涉大麻煙彈案件屬重大二級毒品犯罪，即便具備台灣配偶眷屬身分，未來再次申請入境或依親居留時，仍將面臨極其嚴格的跨部會聯審，婚姻登記並非阻卻驅逐與入境管制的「免遣金牌」。

篠崎泫（IG@hsyan0625）

Toyz劉偉健（IG@toyzlol）

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