山西女碩士失蹤13年遭多次性侵　2村民強姦罪成判囚10-12年

山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年後被尋回，並被發現與村民張某軍育有2個孩子，事件當時震驚社會各界。此前張某軍被警方採取刑事強制措施，今年1月檢方決定不予起訴，張某軍未被追究刑事責任。



據此前報道，女碩士在村中生活的十餘年間，遭到兩名村民張某國和張某林性侵。據悉，該強姦案件已於2025年年底開庭審理，但當時並未當庭宣判。據《看看新聞》報道，11月4日，案件迎來一審宣判，法院裁定兩名被告強姦等罪名成立，其中張某國犯強姦罪及猥褻兒童罪，數罪併罰判處有期徒刑12年；張某林則犯強姦罪被判監10年。



女事主仍住院。（@極目新聞）

據此前報道，2024年11月，山西女碩士卜某患精神疾病，失蹤13年被尋回，與村民張某軍育有2個孩子。此前張某軍曾被警方採取刑事強制措施，但今年1月22日，檢察院正式對張某軍作出不予起訴的決定。檢方在決定書中指出，張某軍與卜某形成了長期穩定的同居關係，並共同育有子女，因此其行為不構成強姦罪。

張某軍未被追究刑事責任，但卜某在村中生活的十餘年間，遭遇了多次性侵害。據卜某的哥哥卜先生透露，張某軍所在村莊的兩名村民（張某國和張某林）因涉嫌多次強姦卜某，被檢方依法提起公訴。

其中一份《起訴書》顯示，2020年7、8月至2024年春，被告人張某國先後四次到張某軍家，在明知被害人卜某精神異常不能正確表述自己意願的情況下與卜某發生性關係。另外，2022年農曆6、7月的一天，張某國酒後以滿足其性慾為目的，猥褻張某軍的女兒，在聽到張某軍回家後離開。

另一份《起訴書》顯示，2022年至2024年間，被告人張某林先後三次到張某軍家，在明知被害人卜某精神異常不能正確表述自己意願的情況下與卜某發生性關係。和順縣檢察院認為，被告人張某林明知被害人卜某係精神病患者而多次與之發生性關係，犯罪事實清楚，證據確實、充分，情節惡劣，應當以強姦罪追究其刑事責任，依據相關法律規定提起公訴。

11月4日，案件迎來一審宣判。法院裁定張某國犯強姦罪，判處有期徒刑11年6個月，犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑1年。數罪併罰，決定執行期有徒刑12年。張某林犯強姦罪，判處有期徒刑10年。兩被告人當庭表示不上訴，本次宣判約60名旁聽人員。