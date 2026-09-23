山西13歲女遭強姦「閨蜜」被認定共犯　30歲主犯移送檢察機關起訴

山西運城13歲少女小敏（化名）遭強姦一案，警方認定該案犯罪事實清楚、證據確鑿，30歲疑犯韓某某已移送檢察機關審查起訴，小敏「閨蜜」張某某亦因確認屋內無閉路電視、協助轉帳等行為，被認定為本案共犯。



《中國新聞周刊》報道，小敏因與家人鬧矛盾，借住在「閨蜜」張某某家中。4月18日深夜，30歲綽號「黑哥」的韓某某將小敏從酒吧送回出租屋後折返，向張某某確認屋內無閉路電視後強姦她；事後，韓某某通過張某某向她轉帳500元（人民幣）試圖私了。

小敏與張岳女友的聊天記錄。（中國新聞周刊）

4月30日，小敏向哥哥張岳的女友發消息稱，自己被「黑哥」強姦。小敏表示，因擔心遭到毆打，她沒有和對方發生肢體對抗。家人隨即帶小敏到派出所報案，並在刑警的陪同下在醫院接受婦科檢查。報案後，韓某某還曾威脅小敏撤案：「不撤案就殺你全家」。

運城市婦幼保健院、市兒童醫院出具的門診病歷信息顯示，案發時小敏年僅13歲3個月，體重40公斤。門診病歷信息表顯示，小敏此前無性生活史。經專科檢查，處女膜存在陳舊性裂傷。

門診病歷信息表顯示，小敏此前無性生活史。經專科檢查，處女膜存在陳舊性裂傷。（中國新聞周刊）

張磊稱，民警在辦案中以證據不足等理由多次建議家屬接受調解，但他從經辦民警處了解到，韓某某已承認和小敏發生性關係。6月12日，警方作出不予立案的決定。6月22日，運城市公安局鹽湖分局發佈警情通報稱，對該事件啟動案件覆核程序。

據小敏講述，此前通過朋友結識17歲的張某某，「她不上班，我幾乎天天和她待在一起，一般早上睡覺，晚上出去玩」。後來，小敏經人介紹認識「黑哥」，事發時二人相識僅兩三個月，對方曾多次邀約她外出，聲稱帶她散心，但她聽聞「黑哥」曾以約會為名對他人圖謀不軌，所以一直心存戒備。

小敏與張某某在案發後的聊天記錄顯示，張某某曾詢問小敏是否向警方提及「黑哥」以及自己，並要求她刪除對話紀錄及向家長隱瞞。

「閨蜜」張某某要求小敏刪除對話紀錄。（中國新聞周刊）

9月22日，張岳透露，「黑哥」韓某某涉嫌強姦一案，已移送檢察機關審查起訴。運城市公安局鹽湖分局認定，該案犯罪事實清楚，證據確鑿。同時，小敏「閨蜜」張某某被認定為共犯，「我妹妹之前還一直把她當成好姐姐」。