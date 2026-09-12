四川一女子稱被公職人員推入廁所強姦　縣局「不予立案」被推翻

近日，四川宜賓筠連縣燒烤店老闆娘林女士舉報稱，被一名鎮政府公職人員推入自家店內廁所強姦。筠連縣警方以「無犯罪事實」為由，決定不予立案，宜賓市公安局隨後覆核審查認定「有犯罪事實」。但林女士表示，目前，筠連縣警方未告知她是否已立案。



被推進廁所強姦 當事人：事發前兩日才認識

據內媒《澎湃新聞》報道，林女士稱，6月28日晚，她在自家店裏與朋友聚餐。晚上12時左右前往店內廁所，被男子傑某（化名）推入廁所內強行發生性關係。事後，她因顧及其經營場所聲譽及顏面，未第一時間報警。

林女士表示，她與傑某是在事發前兩天才認識。6月26日，傑某在她店裏用餐期間到收銀台添加她微信，稱方便以後訂餐。據雙方當日微信聊天截圖顯示，林女士通過其微信好友後，開始雙方都未說話，此後兩天二人頻繁交流。

四川宜賓筠連縣燒烤店老闆娘林女士舉報稱，被一名鎮政府公職人員推入自家店內廁所強姦。（示意圖/網絡圖片）

事發當日，林女士的朋友到店裏聚會，她中途叫了傑某過去喝酒。林女士稱，期間她「喝多了」，去廁所時被傑某一把推進廁所，並將門反鎖，控制她的手對她實施了性侵。次日，林女士醉酒後仍在睡覺，其丈夫發現傑某發給她的不尋常的訊息，便以她的口吻與傑某聊天，然後以「丈夫外出」為由約其見面。傑某在不知情的情況下赴約後，被林女士的丈夫送至派出所報案。

6月30日，筠連派出所出具《受案回執》，案由為「林某被強姦」。7月1日，傑某被釋放。案件陷入僵局，林女士被診斷為重度抑鬱症，曾割腕自殺。

四川宜賓筠連縣燒烤店老闆娘林女士舉報稱，被一名鎮政府公職人員推入自家店內廁所強姦。筠連縣警方以「無犯罪事實」為由，決定不予立案，宜賓市公安局隨後覆核審查認定「有犯罪事實」。（AI生成圖片）

縣公安局曾因「無犯罪事實」不予立案被推翻

7月16日，筠連縣公安局作出不予立案決定，理由為「無犯罪事實」發生，林女士及其家屬不服，向縣公安局申請刑事覆議，縣公安局維持原決定，林女士再向宜賓市公安局申請覆核。

9月7日，宜賓市公安局作出《刑事覆核決定書》，明確指出：經審查認為，林某被強姦案中有犯罪事實發生，筠連縣公安局刑事覆議認定事實錯誤、證據不足。

公開信息顯示，涉案男子傑某系筠連縣蒿壩鎮政府工作人員。9月11日，傑某否認強姦，稱「這是一個很小的誤會」，並表示「事情已經這樣了，他本人或多或少也有一些小問題」，堅決否認強姦事實。他透露，紀委已介入調查。目前，林女士在等待案件進入刑事追訴程序。