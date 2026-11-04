｢70後｣郭寧寧任福建代省長　9月曾率團訪港晤李家超促閩港合作

11月4日，福建省十四屆人大常委會第二十五次會議決定，任命郭寧寧為福建省人民政府副省長、代理省長。今年9月，郭寧寧率領福州市代表團訪問香港，期間與香港特首李家超會面。



郭寧寧任福建省代省長。（囯新網）

據中國新聞網消息，福建省十四屆人大常委會第二十五次會議11月4日決定，接受趙龍辭去福建省人民政府省長職務的請求，任命郭寧寧為福建省人民政府副省長、代理省長。

另據《福州新聞網》報道，今年9月5日至7日，郭寧寧率領福州市代表團訪問香港，期間與香港特首李家超會面。郭寧寧期望透過閩港合作會議等平台，深化經貿金融、科創及園區共建合作，拓展「走出去」與「引進來」雙向投資貿易。李家超則強調香港將繼續深化全方位協作，發揮自身優勢互補，服務國家發展大局。

郭寧寧率福州市代表團訪問香港。（福州新聞網）

公開簡歷顯示，郭寧寧，女，漢族，1970年7月生，研究生，中共黨員，第二十屆中央候補委員。郭寧寧曾任中國農業銀行執行董事、副行長、黨委委員，福建省副省長，福建省委常委、副省長，福建省委常委、常務副省長，福建省委常委、福州市委書記等職，2025年任福建省委副書記、福州市委書記，2026年10月任福建省政府黨組書記。

1997年3月至2003年6月，郭寧寧在清華大學數量經濟學專業修讀在職研究生課程，獲經濟學博士學位。她曾長期在中國銀行工作，歷任中國銀行金融市場總部總經理，香港分行行長，新加坡分行行長等職。