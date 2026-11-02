福建8歲童走失奔派出所求助　手繪「火柴人爸媽」令警察笑翻

一張紙上歪歪扭扭畫着兩個「火柴人」，腦袋兩個圈，身體兩個橢圓，四肢像樹枝一樣支稜着，猶如「抽象派」速寫。畫好後，孩子鄭重地把畫交到警察手裏，仰着頭補了一句：「警察叔叔，我爸爸媽媽長這樣。」



這是10月23日午間，在福建省泉州市公安局泉港分局後龍派出所發生的有趣一幕。

當天，一個8歲的男孩和家人走散，他沒有在慌忙中四處亂跑，而是在看到派出所的標識後，一路小跑過去，推開了接待大廳的門。

一名8歲的男孩和家人走散，在看到派出所的標識後，一路小跑過去。（福建警方）

男孩在一張紙上歪歪扭扭畫着兩個「火柴人」：

見到執勤民警，孩子輕聲反覆說着「敬禮、敬禮」，稚嫩的舉動讓在場民輔警心頭一暖。

由於孩子難以清晰表述家庭住址、家屬聯繫方式等關鍵訊息，民警放緩語速、耐心陪伴安撫。就在大家琢磨怎麼幫孩子找家人時，「小孩哥」提出了自己的方案，「我把爸爸媽媽畫出來」。

畫好後，他鄭重地把畫交到民警手裏，民警拿着這張「肖像畫」端詳了半天，忍不住笑出了聲，「孩子畫得很努力，抽象得很徹底」，唯一能用來「辨認身份」的線索大概就是髮型長短。

男孩這張「肖像畫」唯一能用來「辨認身份」的線索大概就是髮型長短。（福建警方）

民警結合孩子走散的大致方位展開排查。經過全力查找，半個小時後，民警順利聯繫上正在尋找孩子的家長。原來，孩子本在父母經營的理髮店玩耍，趁父母不注意時跑遠，忘記了回去的路。

隨後家長匆匆趕到派出所，看到孩子安然無恙，懸着的心終於放下。當看到桌上那張「爸媽肖像畫」，家長也忍不住笑了，連連向民警道謝。

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