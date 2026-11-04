榮耀CMO關海濤：攜百年ARRI重構影像　探索以手機拍攝大銀幕電影

11月4日，榮耀（HONOR）正式在香港推出全新旗艦手機HONOR Magic9 Pro Max。榮耀更首度與百年電影攝影器材品牌ARRI（阿萊）合作，將專業電影工業的影像技術與美學融入手機，為用戶打造一部「掌中阿萊電影神器」。

榮耀首席營銷官關海濤在發布會後受訪表示，高端直板旗艦是品牌展現實力的核心戰場，此次與ARRI合作絕非表面聯名，而是貫穿自研影像晶片H1、原生LogC3曲線及電影級色彩與視聽體驗的全鏈路協同；香港作為榮耀出海首站，是連接國際高端市場的重要橋樑，未來榮耀更計劃與專業電影人合作，探索手機拍出真正「院線大銀幕電影」的可能性。



榮耀首席營銷官關海濤。（林芷瑩攝）

HONOR Magic9 Pro Max 內建14種預設ARRI色彩風格，可在ARRI電影模式下即時預覽。（林芷瑩攝）

關海濤介紹，榮耀在手機終端始終聚焦並推進三大核心戰略矢量——「影像、AI和ID（工業設計）」，任何核心產品的研發與突破，都圍繞這三個維度展開。上半年，榮耀在內地市場摺疊屏領域的份額接近兩成以上，超越多間主流競品份額總和，但在直板旗艦主戰場，榮耀需要一款具有統治力的高端產品。而Magic9系列自9月28日在內地上市以來，持續穩居Android（安卓）旗艦市場領跑地位，其亮眼表現充分證明市場對產品的高度認可。

他提到，在高端市場，影像已成為消費者的首要購買驅動力。談及與ARRI的合作契機，關海濤直言，這並非浮於表面的商業聯名，而是兩個品牌審美與技術的雙向奔赴——榮耀有過硬的研發技術，而百年ARRI則代表電影工業頂級的審美與藝術，「技術決定了體驗的下限，而審美決定了體驗的上限」。

榮耀首席營銷官關海濤透露，未來榮耀計劃與專業電影人合作，探索手機拍出真正「院線大銀幕電影」的可能性。（林芷瑩攝）

HONOR Magic9 Pro Max。（林芷瑩攝）

雙方不僅在產品與品牌層面協同，更在Magic9 Pro Max上重構整個視頻管線，結合榮耀自研影像晶片H1、完整移植ARRI全套Looks風格、原生引入經典的LogC3曲線及色彩科學，讓用戶能拍出兼具電影質感與情緒表達的畫面。同時，新機配備現場20米級的定向收音及高標準防震運鏡能力，真正讓手機成為「掌上電影神器」。

面對榮耀的全球化出海路徑，關海濤表示，香港是榮耀連接海外高端市場的第一站，也是最重要的戰略窗口與橋樑，其影響力及國際化視野能直接輻射至馬來西亞及東南亞等海外市場。他希望香港用戶不僅能用手機記錄生活，更能隨時利用手機的「電影Live」功能，記錄更多具有電影感的生活素材。

關海濤透露，榮耀正接觸海內外的導演及優秀的攝影指導（DP），希望推動手機融入專業電影拍攝工作流，甚至拍出真正「登上院線銀幕的電影作品」。

HONOR Magic9 Pro Max香港發佈會。（林芷瑩攝）