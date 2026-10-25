iPhone Duo首發即｢破發｣跌價　小米前高層：相比國產機無特別領先

蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo於10月23日正式發售，國行定價15999元人民幣起。然而該機剛上市不久，內地各大平台及部分區域已出現售價「破發」情況，跌價約200至300元，甚至是700元人民幣。與此同時，知名科技自媒體「影視颶風」發佈深度測評影片，指出iPhone Duo雖在鉸鏈與硬件強度上表現出色，但存在內屏納米紋理易沾油污難清理、發熱嚴重、軟件適配不足及取消Face ID等多項妥協，引發網絡熱議。



Apple首款摺機iPhone Duo今日（23日）上午八時正式發售及發貨。（洪戩昊攝）

據IT之家報導，綜合各大平台網民反饋，iPhone Duo在國內部分地區出現破發，拼多多亦已將該機上架百億補貼頻道，售價較官方發售價便宜約200至300元。

針對iPhone Duo破發話題，小米前高層、宜休科技公司創辦人王騰發文表示，上手體驗後認為iPhone Duo整體雖然挺精緻，但相比小米、華為的闊折疊並沒有什麼特別領先的地方。他指出，依托優秀的工程師團隊和強大的產業鏈資源，中國科技團隊在大多數領域都能做出不遜於海外友商、甚至是更好的產品。

王騰談iPhone Duo價跌，表示並無特別領先的地方。

科技自媒體極限實測：鉸鏈堅固 惟內屏卡油污難擦

iPhone Duo發布後，知名科技自媒體「影視颶風」創辦人Tim進行了硬核深度測評，其發佈的23分鐘測評影片在網絡播放量突破5000萬次。

在耐久度測試中，影視颶風準備了一台能折疊10000次的設備，並進行了1000次零下20度低溫折疊，結果顯示鉸鏈依然順滑開合。

測力計讀數達37.8kgf（約371牛頓），即使反向輕掰亦未損壞，機身亦支持IP68防水，泡在水中半小時完好無損。Tim表示，機身結構強度非常高，「不用擔心一屁股把它坐彎或者坐斷」。不過，零次與500次折疊後的折痕有肉眼可見差異，但亮屏時感知不強。

（YouTube@Mediastorm影視颶風）

然而，爭議最大的在於屏幕與散熱問題。Tim實測發現，內屏採用的納米紋理層雖具抗反射效果且觀感極像紙張，但極易粘上指紋、手汗及油污。團隊透過原子力顯微鏡做納米形貌檢測發現，內屏表層凹凸起伏極大，高度遠超納米玻璃和普通磨砂貼膜。凹槽容易嵌卡油污與汗液，普通乾布根本無法擦淨，必須搭配專用清潔溶液和軟布反覆擦拭才能清理，且該紋理無法自行撕掉。

性能與散熱「拉胯」 軟件適配成重災區

在性能與續航方面，iPhone Duo搭載台積電2nm工藝的A20 Pro晶片，宣稱持續性能較iPhone 17 Pro提升最多35%。實測顯示，其連續錄影片兩小時的剩餘電量甚至超過18 Pro Max，但在連續觀看3小時16:9影片時耗電量則超過直板機。

散熱與GPU表現則令人遺憾，比如短時間錄製4K 60幀影片時，機身會出現一側冰涼、一側滾燙的情況，燙到無法握持，展開使用時最高溫度觀測到49度，且兩側溫差巨大。受限於折疊形態，其GPU圖像處理性能亦弱於18 Pro系列。

內地多名博主發布測評影片，在進行軟件適配測試時發現，微信等軟件並未完成適配iPhone Duo。（微博）

硬件細節方面，iPhone Duo內屏無聽筒（打電話必須合上機身）、無面容解鎖（Face ID），指紋解鎖速度甚至慢於iPad mini；手機僅支持eSIM卡，5G訊號弱於18 Pro，且多數手機殼需用膠水黏貼。對左撇子用戶而言，工具欄、指紋解鎖及屏幕開合按鍵全集中在右側，極度不友善。

實測中，軟件適配亦堪稱「五花八門」，雖然愛奇藝、飛書等應用大屏體驗絲滑，但騰訊系應用目前尚未適配，畫面呈現巨大黑邊，部分拍攝軟件甚至出現陀螺儀混亂。目前蘋果已向開發者下達最後通牒，要求明年4月前必須完成適配。Tim總結認為，初代折疊iPhone妥協太多，完全達不到日常主力機的標準。