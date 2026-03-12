HONOR產品經理用摺機做引體上升引熱議　客服：模仿致損不保修

3月10日，榮耀（HONOR）新品發布會上，產品經理為了展示手機性能，即場用摺疊屏手機做引體上升，更用電鑽磨手機屏幕。



影片顯示，榮耀產品經理在現場用電鑽直接磨摺疊手機的屏幕，屏幕完好無缺，他之後將Magic V6摺疊屏手機掛在橫杠上，連續做10組引體上升，引起全場驚呼，手機在承受成年人體重的情況下，鉸鏈和屏幕未見異常。

榮耀（HONOR）新品發布會上，產品經理用摺疊屏手機做引體上升。（微博）

產品經理又用電鑽磨手機屏幕。（都市現場）

影片在社交平台上引起討論，不少網民質問「手機需要這個功能嗎？」、「所以我買手機回來健身用？」，調侃稱「感覺是經理想展示引體上升」，又表示想知道手機「自由落體」和「各角度摔在水泥地上的效果」，更反問若購買該手機並模仿產品經理做引體上升後有損壞，「可不可以告你們虛假宣傳？」。

榮耀客服表示，不建議其他人模仿用手機做引體上升，若手機因此受損，並不在「三包」（包修、包換、包退）範圍內。

公開資料顯示，HONOR Magic V6旗艦摺疊機身重219g，折疊厚度8.75mm，展開單邊厚4mm，搭載航天級盾構鋼鉸鏈，強度為2800MPa。該款手機還配備7150mAh青海湖刀片電池，以及新一代鉸鏈，官方稱支持50萬次折疊，目前發售4款配色，官方售價8999元人民幣起。