曾10次坐監　湖北男買假證偽造公章扮律師　出庭即被識破囚1年4月

湖北荊州市男子黃某涉嫌偽造律師執業證及律所公章等文書，冒充律師非法代理3宗民事訴訟並牟利2.75萬元（人民幣，下同），自以為瞞天過海，卻在庭審現場當場被識破。黃某因犯偽造國家機關證件罪，且曾因盜竊多次獲刑，屬累犯，被判囚1年4個月並罰款。



荊州市中級人民法院介紹，2025年2月，黃某為了以律師身份代理案件，找他人定制偽造的律師執業證，並利用電腦軟件將某律師事務所的公章合成至律所函及委托書等文書，並以律師身份代理3宗民事案件，參加民事訴訟活動，共收取27500元。2026年1月，黃某在法院參與庭審時，被當庭發現律師身份存疑。

經審理查明，黃某偽造律師執業證用於代理民事案件，其行為已構成偽造國家機關證件罪。公訴機關指控罪名成立，應予處罰。

另查明，黃某因盜竊罪10次被判處有期徒刑，且在有期徒刑刑罰執行完畢5年之內再犯，是累犯，應從重處罰，根據犯罪事實、情節、社會危害程度，最終判決黃某犯偽造國家機關證件罪，判囚1年4個月，並罰款10000元。

法官表示，律師執業證是由司法行政機關依法頒發，用以證明持有人具備律師執業資格的法律憑證，屬於國家機關證件的範疇，偽造即構成犯罪。

本案中，黃某為冒充律師身份，找他人偽造律師執業證，其行為已構成偽造國家機關證件罪，還將某律師事務所的公章合成至律所函及委托書，以此欺騙法院和當事人，成功代理案件並收費，不僅侵犯律師事務所的合法權益，更嚴重擾亂正常的司法秩序，損害司法公信力。

法官提醒，當事人在委託律師時，應通過正規渠道核實律師身份，避免上當受騙。對於律師事務所而言，應加強公章管理，防止被不法分子利用。