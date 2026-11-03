內地驚現｢假乒乓球賽直播｣實為引流量帶貨　AI偽造比分騙倒20萬人

近日有內地網友發現，微信視頻號、抖音等平台出現大量打著「國乒比賽」、「即時乒乓球賽事」旗號的直播間，但實際查證後發現，部分直播根本沒有即時比賽畫面，甚至透過AI語音偽造比分、拼接過往賽事音效，營造比賽正在進行的假象，藉此吸引流量趁機帶貨賺錢。



假直播真帶貨！AI語音亂編球賽比分

據《紅星新聞》報導，近日有微信視頻號直播間聲稱正在轉播中國選手王藝迪對戰日本選手張本美和的比賽。畫面上方打著醒目的「中國隊加油」，下方則標註「乒乓球經典賽事拆解回放」，一名主播在鏡頭前情緒激昂，不斷解說雙方戰況，營造比賽相當膠著的氣氛。

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主播甚至宣稱，王藝迪在決勝局以30比28擊敗張本美和，不少觀眾信以為真，紛紛留言恭喜王藝迪獲勝，直呼：

「太不容易了」

「大迪真牛」



沒想到，一場「比賽」結束後，主播隨即轉換話題，宣稱為慶祝王藝迪獲勝，直播間推出商品優惠，還聲稱販售的面膜是王藝迪本人也在使用的產品，祭出買20片送5片、買80片送30片等促銷方案。

這場假賽事直播累計超過4萬人觀看，按讚數達1.8萬次。更誇張的是，類似直播間在平台上並不少見，部分直播觀看人數甚至突破20萬人。

不過，仔細觀察就能發現破綻。直播間並沒有真正的比賽畫面，比分甚至是透過AI語音播報，而王藝迪與張本美和過去的交手紀錄中，也從未出現過30比28的比分，顯示這場所謂的激烈對決根本是人為編造。

圖為北京男一隊的王楚欽與河北女一隊的孫穎莎聯手出戰。（新華社）

報導指出，類似假直播早在今年9月名古屋亞運會及10月上旬WTT北京大滿貫賽期間就已出現。有球迷曾在直播間留言質疑，卻遭到管理員直接踢出直播間。

一名球迷舒舒表示，自己不只一次看到類似情況，曾有抖音直播間聲稱正在播放中國選手孫穎莎對戰日本選手橋本帆乃香的比賽，甚至編造出雙方大比分3比3的戰況，認為這類手法主要是欺騙沒有實際觀看比賽的觀眾。

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