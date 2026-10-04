內地健身博主跑柏林馬拉松稱刷新PB 被揭坐單車參賽公開道歉
撰文：林芷瑩
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擁有近53萬粉絲的內地健身博主「Abeeeer」，在參加2026年柏林馬拉松賽期間，被人拍攝到違規乘坐單車參賽，賽後更在社交平台上宣稱實現「個人最好成績（PB）」，遭大批網民舉報。
10月3日，博主「Abeeeer」發文致歉，承認違反賽事規則且刻意隱瞞事實，坦言是極不誠實的行為，對賽事公平與馬拉松精神造成嚴重傷害。
《南方都市報》報道，Instagram 帳號「Official Marathon Time Integrity Unit」日前發布健身博主「Abeeeer」在2026年柏林馬拉松賽乘坐單車參賽的圖片，並配文稱「柏林馬拉松38公里附近，一名女跑者坐單車前往終點領獎」。
賽後，博主「Abeeeer」發文稱其在柏林馬拉松賽實現了個人最好成績，「前15km跑得很順很舒服，一直告訴自己慢就是快，只要前半程不崩後半程我就能撐住」，並自詡為「考試型選手」。
面對大批網民的舉報，10月3日，博主「Abeeeer」在社交平台上公開道歉稱，其行為確實違反賽事規則，稱身體不適絕非違規理由，其抱有僥幸心理是對賽事公平與馬拉松精神的不尊重。
她坦承，賽後對外分享時刻意隱瞞乘坐單車的事實屬於非常不誠實的行為，也違背了馬拉松公平競賽的體育精神，對此深感愧疚，並向所有人道歉。目前，其帳號內關於柏林馬拉松的動態已清空。
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