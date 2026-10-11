買到假榴槤？攤販保證「包熟包甜」　浙江女切開竟全是黏膠與薯仔

浙江一名女子日前花38元（人民幣，下同）買榴槤，沒想到回家切開後，竟發現裡面沒有正常果肉，反而塞滿黏稠的黃色膠狀物，中間還藏著一大塊熟馬鈴薯，讓她當場傻眼，質疑根本是買到「假榴槤」。



榴槤開出「黏稠膠團」 回頭找攤販已消失

綜合內媒報導，浙江金華一名苗姓女子10月8日下班途中，經過路邊水果攤，看到榴槤每斤（500克）9.9元，外殼金黃、香氣濃郁，便花38元買下一顆。當時攤商保證「包熟包甜」，但女子提出想當場開殼檢查時，攤主卻以沒有塑膠盒盛裝為由拒絕，還提醒她帶回家再開。

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沒想到，苗女回家切開榴槤後，發現裡面完全沒有正常果肉，取而代之的是一團帶有彈性的黃色膠狀物，中央還包著一大塊熟馬鈴薯，與正常榴槤的構造明顯不同。

苗女事後返回購買地點尋找攤販，卻發現對方已經不見蹤影。

她將影片發布上網後，引發網友討論，不少人直呼太離譜，

仿真榴槤，你這是買到捏捏樂了吧

也有人調侃根本是「水果盲盒」。面對外界質疑影片造假，苗女則強調，只是分享自己的消費經歷，並未刻意編造或誇大。

至於榴槤內部為何出現膠狀物及馬鈴薯，是否涉及人為造假，目前仍有待進一步調查。相關報導指出，市場監管部門已接獲投訴並跟進處理，實際情況仍待釐清。

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