深圳市民散步嫌黑求加路燈被拒？「為鳥熄燈」正式立法創全國首例

11月5日，《深圳經濟特區紅樹林濕地保護若干規定》正式實施。其中第十五條提出，「優化紅樹林濕地候鳥棲息地及其周邊區域夜間照明布局與管控，推動鳥類友好城市建設」。深圳將「為鳥熄燈」立為法規，填補了國內相關領域的立法空白。



多年來，深圳在城市發展中持續向鳥「讓步」，形成了一套涵蓋規劃、交通、建築細節的鳥類友好舉措。（深圳特區報）

網民嫌黑求加路燈被拒 深圳「為鳥熄燈」實踐寫進法規

據《深圳特區報》報道，有網民反映，在深圳灣公園散步時發現公園燈光較暗，建議增設路燈、提高亮度。

有網民反映，在深圳灣公園散步時發現公園燈光較暗，建議增設路燈、提高亮度。（網絡圖片）

深圳市公園管理中心近日作出回應稱，深圳灣公園地處全球九大候鳥遷徙路線之一的東亞—澳大利西亞遷飛線中點，這片鹹淡水交匯的濕地，是候鳥遷徙途中不可或缺的「補給站」，增設過多高亮度燈具，會破壞深圳灣的自然生態平衡，干擾候鳥的越冬棲息與遷飛節律。園方此舉獲得廣大網民讚同。

園方「為鳥熄燈」獲得廣大網民點讚。（微博）

園方「為鳥熄燈」獲得廣大網民點讚。（微博）

園方「為鳥熄燈」獲得廣大網民點讚。（微博）

園方「為鳥熄燈」獲得廣大網民點讚。（微博）

濱海大道北移200米 建全國首條鳥類隔音牆

報道介紹，多年來，深圳在城市發展中持續向鳥「讓步」，形成了一套涵蓋規劃、交通、建築細節的鳥類友好舉措。上世紀90年代，深圳市第一屆人大常委會出台決議，推動原規劃直穿紅樹林的濱海大道整體北移200多米，避開紅樹林核心區，沿線配建全國首條鳥類隔音牆，嚴控周邊建築高度，守住紅樹林和鳥類生存空間。此外，福田紅樹林周邊被劃為光環境管控一類區，濱海大道、深圳灣公園沿線路燈更換成低干擾暖黃光，實行分時段調光、定時熄燈。在2026年APEC林業部長級會議上，這些細節為亞太共同體貢獻可供借鑑的「深圳方案」。

多年來，深圳在城市發展中持續向鳥「讓步」，形成了一套涵蓋規劃、交通、建築細節的鳥類友好舉措。（深圳特區報）

報道指出，2022年11月5日，習近平在《濕地公約》第十四屆締約方大會開幕式上倡議，在深圳建立「國際紅樹林中心」。如今，依託地處城市核心區的福田紅樹林濕地這一獨特生態本底，這一全球首個以紅樹林濕地保護為主題的政府間國際組織已步入實體化運行階段。

多年來，深圳在城市發展中持續向鳥「讓步」，形成了一套涵蓋規劃、交通、建築細節的鳥類友好舉措。（深圳特區報）

國際紅樹林中心實體化運作 粵港澳共護候鳥通道

《深圳經濟特區紅樹林濕地保護若干規定》僅24個條款，以立法形式明確對國際紅樹林中心建設、運行予以保障，是極具開創性的制度安排。法規同時推動市政府與國際紅樹林中心合作聯動，開展保護修復領域的知識共享、合作研究等。

多年來，深圳在城市發展中持續向鳥「讓步」，形成了一套涵蓋規劃、交通、建築細節的鳥類友好舉措。（深圳特區報）

法規還明確，要加強與紅樹林集中分布、候鳥遷飛通道沿線城市的交流合作，協同推進濕地生態治理國際合作與聯合行動；推動粵港澳大灣區紅樹林濕地保護協作，深化灣區聯動，合力做好紅樹林保護工作。這一制度設計，彰顯深圳先行示範區的國際擔當，也展現紅樹林保護從本土管護，走向參與全球生態治理合作的前瞻布局。

深圳大樓貼膜防止鳥撞。（深圳晚報）

報道介紹，廣東內伶仃福田國家級自然保護區是全國唯一位於城市腹地的保護區。深圳灣每年有近10萬隻候鳥停歇、越冬，是「鳥中大熊貓」黑臉琵鷺的全球重要越冬地。該保護區教授級高級工程師楊瓊表示，近年來，深圳記錄的鳥類種類、數量大幅增長，珍稀鳥類頻繁現身。僅福田紅樹林記錄的鳥類就超過270種，其中國家重點保護鳥類60餘種。2026年全球同步普查監測到深圳灣有黑臉琵鷺341隻，佔全球總量的4.4%。

生物多樣性友好路燈上的人工鳥巢成為鵲鴝的「新家」。（深圳晚報）

《若干規定》將「為鳥熄燈」這一實踐經驗固化為法條，明確林業主管部門應當會同有關部門加強候鳥保護，開展紅樹林濕地候鳥資源調查、監測和評估，優化紅樹林濕地候鳥棲息地及其周邊區域夜間照明布局與管控，推動鳥類友好城市建設。這一條款，也填補了國內候鳥棲息地夜間照明管控的立法空白。