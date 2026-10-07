福建動物園推60元活雞投餵老虎　遊客直呼殘忍　官方緊急下架

《澎湃新聞》報道，國慶假期，福建永鴻野生動物世界猛獸區推出「活體投餵」項目，遊客花費60元（人民幣，下同），便可讓職員將活雞投餵給園內猛獸撕咬，有圍觀遊客直言殘忍。10月6日，據福清市自然資源和規劃局消息，涉事動物園認識到該形式易引發遊客尤其是未成年人觀感不適，已經全面下架。



職員操作懸掛活雞的牽拉繩挑逗獅群，引發家長攜帶孩童圍觀。（澎湃新聞）

職員將活雞捆綁準備投餵。（澎湃新聞）

用活雞挑逗、拉扯猛獸

據介紹，福建永鴻野生動物世界位於福建省福州福清市。國慶期間，該動物園推出了活體投餵項目。10月4日下午，在東北虎展區，一處投餵點的鐵籠內關着數隻活雞，紙板上有「雞塊20 活雞60」字樣。

一處投餵點的鐵籠內關着數隻活雞，紙板上有「雞塊20 活雞60」字樣。（澎湃新聞）

項目推薦語。（澎湃新聞）

虎區管理員推薦時稱：「活雞60元一隻，餵活雞比較刺激。」據該管理員介紹，投餵有多種方法，一種是直接將活雞投入虎區；一種是將活雞掛到樹上，引導老虎通過爬樹將活雞捕食；一種是通過收放繩索，引導老虎反覆跳躍捕食。

而在獅子區和狼區同樣設有活雞投餵項目。在投餵過程中，有家長看到一半後，對孩子說「咱們不看」，快步離開。有遊客現場直言「太殘忍了」「太嚇人了」。「什麼叫殘忍，來就是為了玩啊。」職員則回應說。

遊客投餵後，園區內的東北虎在草坪上啃食活雞。（澎湃新聞）

專家：活體投餵易扭曲未成年認知

中國政法大學教授王燦發表示，單從生態倫理、人與自然和諧的角度，都不應該故意讓有生命、能夠感到痛苦的動物遭受折磨，「國家法律規定不得虐待野生動物，當然也不應該虐待一般動物，這應該是生態文明社會對人的一個要求。」

北京市中聞律師事務所律師夏穎指出，住建部2017年發佈的行業標準《動物園管理規範》明確規定：「動物園不應開展下列活動：1.用野生動物進行表演；2.在遊客視線範圍內投食活體動物；3.將野生動物作為道具用於商業活動」。且未成年人心智尚未成熟，活體投餵項目會扭曲未成年人對動物、生命的認知，屬於法律所要防範的危害未成年人身心健康的情形。

福建永鴻野生動物世界。（澎湃新聞）

官方叫停：易引發遊客尤其是未成年人觀感不適

福清市自然資源和規劃局表示，經現場核查及督促引導，涉事動物園已深刻認識到，面向遊客開放的活體投餵互動項目，展示形式易引發遊客尤其是未成年人觀感不適，科普展示方式存在明顯短板。該園猛獸區3處展區均已全面下架遊客活體投餵互動項目，撤除相關運營宣傳標識。