攝影圈爆紅！山東秋冬奇觀｢萬鳥化鯤｣　黃河口濕地上空有多震撼？

大家想像過嗎？莊子筆下的「鯤」，若游進現實，會是怎樣的模樣？在山東東營黃河口濕地，夕陽下萬鳥騰空，聚散的「鳥浪」時而形似巨鯨，時而如流雲舒卷，《逍遙遊》的想像仿佛躍出書頁。



秋冬是黃河口濕地觀賞鳥浪的主要時節，不講不知，原來濕地曾面臨嚴重的生態危機？而鳥浪的主角又是誰？今日，一同尋找這場天空奇觀的答案。

山東東營黃河口濕地 鹽鹼灘變候鳥樂園

山東東營黃河口濕地，總面積3518平方公里，屬於黃河三角洲國家自然保護區的組成部分之一。（視覺中國/當代中國授權）

位於山東東營黃河入海口的黃河口濕地，是黃河三角洲濕地生態的重要組成部分。自1855年黃河改道後，河水裹挾大量泥沙奔流入海，逐步淤積成新的土地，孕育出河流、淺灘與沼澤交錯的景觀。

然而，這片新生土地並非一直水草豐美。部分地區曾因土壤鹽鹼化、淡水不足而植被稀疏，外來植物互花米草的入侵，也令濕地生態受到威脅。

互花米草，屬於一種多年生鹽生草本植物，於七十年代引入中國，曾於保灘護堤上起到關鍵作用。由於這種植物具有極強的入侵力，嚴重可導致生態失衡，如今已被列入《外來入侵物種名單》之中。（網上圖片）

東營黃河口濕地修復累積而成的生態畫卷

為讓濕地重拾生機，當地疏通水系，重新接通黃河與濕地之間的「毛細血管」，透過生態補水引入淡水，改善土壤鹽鹼化。同時推進退耕還濕、退養還灘，治理互花米草，恢復鹽地鹼蓬與海草床等本土植被，逐步修復鳥類賴以生存的棲息環境。

黃河口濕地內的鹽地鹼蓬為灘塗鋪上紅毯，構成一幅唯美的生態畫卷。（視覺中國/當代中國授權）

隨着水流重返、草木復甦，候鳥也有了更多覓食與停歇的空間。如今，到了秋冬，金黃蘆葦隨風起伏，鹽地鹼蓬為灘塗鋪上紅毯，鳥群或在淺水間覓食，或於長空中盤旋，交織成生機盎然的生態畫卷。

多年來，東營黃河口濕地修復累積而成的生態畫卷，也為漫天鳥浪準備了舞台。（視覺中國/當代中國授權）

黃河口濕地限時上演「萬鳥化鯤」主角是誰？

每年10月至12月，是黃河口濕地觀賞候鳥大遷徙的最佳時節，而此處鳥浪的主角之一，是名字頗有戲曲味的花臉鴨。

花臉鴨，東營黃河口濕地候鳥之一，是國家二級重點保護野生動物，雄鳥臉上交錯着翠綠、黃色與白色斑紋，猶如畫了一花臉。（視覺中國/當代中國授權）

秋冬時分，花臉鴨成群抵達黃河口停歇、補充體力，往返棲息地與覓食地時，集中振翅騰空，形成翻湧的鳥浪。

隨着鳥群升降、轉向與盤旋，密集的鳥影不斷聚散，時而舒展如流雲，時而翻滾似巨浪，某一瞬間更勾勒出巨魚般的輪廓，仿佛莊子《逍遙遊》中的「鯤鵬」游進現實。

這幅天空畫卷，也不只有花臉鴨的身影，綠翅鴨、赤膀鴨等雁鴨類水鳥亦加入其中，一同交織出翻湧的鳥浪。

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單是花臉鴨，2025年冬季便有約20萬隻在此集結！從最初的數千隻，到如今成群飛舞、鋪展長空，愈來愈壯觀的鳥浪，也映照着黃河口濕地日漸豐富的生命力。

近年，攝影愛好者將這些稍縱即逝的畫面拍成照片與短片，在社交平台廣泛流傳，「鳥浪化鯤」也成為熱門話題，吸引遊客專程到東營，抬頭尋找古典想像與自然奇觀交會的一刻。

當萬千飛羽掠過長空，令人驚歎的不只是化作巨鯨的模樣，更是東營黃河口這片濕地重新煥發的生命力。

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