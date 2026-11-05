AI算力熱潮讓16類金屬暴漲！銅價破10萬　鈷漲幅70%鋁上漲17.4%

據《新華社》報道，人工智慧算力熱潮正加速向底層硬體傳導，帶動關鍵原材料價格上漲。中國有色金屬工業協會日前發布的最新數據顯示，今年前三季度，在統計的23類主要有色金屬產品中，銅、鋁、鎢、鈷、鉬等16個品種價格呈現同比上漲態勢。



具體品種方面，銅均價達到每噸103,806元（人民幣，下同），同比上漲32.6%；鋁均價每噸24,013元，同比上漲17.4%；鈷均價則升至每噸38.4萬元，同比漲幅達69.9%。



市場分析指出，此輪上漲反映出有色金屬需求結構的實質性變化。支撐AI伺服器、高速光模組、半導體先進封裝及濺射靶材等算力硬體的關鍵原材料，正被業界定義為「算力金屬」。

有色金屬工業協會稀有稀土部副主任王德民表示，隨著數位經濟與AI產業發展，有色金屬正從傳統的「工業糧食」升級為「算力基石」，行業價值邏輯正在經歷深度重塑。

在烏蘭察布市察哈爾高新技術開發區，算力中心正在建設當中。（新華社）

在實際應用中，金屬材料承擔了智算中心的硬體底座功能。銅廣泛用於高功耗電力傳輸、液冷散熱及晶片間的高速線纜連接；鋁則大量應用於伺服器機櫃、配電系統及散熱結構。與此同時，用量小但不可替代的稀有金屬同樣迎來需求爆發，錫、鉭、銦已成為先進封裝、光模組及晶片製造的核心耗材。

以光模組與靶材關鍵材料高純銦為例，數據顯示，截至今年三季度，國內高純銦年產能已接近千噸。新華社指出，預計到「十五五」末，中國銦總體產量將突破2,500噸，消費量有望達2,000噸左右，較「十四五」末分別增長34%和55%。

報道稱，過去有色金屬需求高度依賴傳統房地產、城鎮化及基建拉動，如今以算力網、新一代通信網為代表的數位新型基建，正成為拉動金屬消費的關鍵增量。

青藏高原新發現銅礦2000餘萬噸。（央視新聞）

王德民介紹，中國行業正推進國內礦產勘探、再生資源回收與海外多元佈局，以增強供應鏈韌性。同時，針對算力硬體對材料超高純度與客製化的極端要求，上下游企業正推動研發前置，引導材料生產端提前介入晶片與硬體廠商的選型驗證，以精準匹配技術迭代需求。