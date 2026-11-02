內地電商熱賣¥10遮光貼破防護機制　多款主流AI眼鏡秒變偷拍神器

售價不到10元人民幣的黑色貼紙，竟輕易將AI眼鏡變成「偷拍神器」？內地傳媒報道，華為、小米、樂奇等多款主流AI眼鏡的拍攝指示燈貼上「遮光貼」後，並未觸發任何遮擋警報，仍可正常拍攝。該類遮光貼在電商平台熱銷，有商家甚至標註「偷拍不被發現」。

有內地專家及律師指出，現有軟硬件提示機制極易被物理繞過，未經許可拍攝嚴重侵犯他人肖像權與私隱，呼籲有關部門制定強制性防護標準與法規監管。



用戶在社區中分享AI眼鏡「偷拍」效果。（澎湃新聞）

樂奇（Rokid）眼鏡社區用戶發布偷拍空姐圖片。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，AI眼鏡拍攝時通常有指示燈閃爍，正常情況下，若指示燈被遮擋，AI眼鏡會發出警報，提示有遮擋物影響拍攝。然而，華為、小米、樂奇、千問、雷鳥、影目、魅族等內地多款主流AI眼鏡，大部分機型在指示燈被遮光貼完全覆蓋後，仍可正常拍攝，也不會觸發遮擋警報。

這類遮光貼在多個電商平台上公開出售，有平台銷量超過5000件。在二手交易平台「閒魚」上，有賣家直接在商品詳情頁標註「偷拍不會導致發現」；在某電商平台，有商家介紹，不少買家購買遮光貼是為了「偷拍沒那麼顯眼和尷尬」，長期拿貨客戶還可享優惠。

某電商平台展示的各類遮光貼產品。（澎湃新聞）

對於遮光貼能令AI眼鏡變偷拍神器，上海市人工智能行業協會秘書長鍾俊浩表示，現有智能眼鏡的私隱提示多屬「禮儀性告知」，工程上指示燈、軟件檢測與成像鏈路往往未完全綁定，導致防護機制如同易被人為剪斷的保險絲，極易被物理貼紙繞開；若單方面採取嚴苛的遮擋檢測又易引發誤判、損害日常使用體驗，在缺乏強制標準的情況下，企業缺乏主動加碼防護的動力。

他強調，AI眼鏡走向全天感知必須劃清底線——硬件可以「全天看見」，但絕不能「全天記錄、全天上傳」，敏感數據不可無節制留存至企業後台，唯有將感知與記錄嚴格切割，並透過硬件提示、本地存儲、法律規管及平台治理多方協同，才能讓「可信」成為AI眼鏡行業的底色。

AI眼鏡貼上遮光貼後，指示燈隨之熄滅。（澎湃新聞）

樂奇（Rokid）CEO祝銘明認為，私隱防護是一場長期的「矛與盾」較量，企業只能盡可能提高犯錯成本。針對上一代產品曾存在透過紅外繞過指示燈防護的漏洞，團隊已在技術層面完成封堵，但他坦言單純依賴技術手段無法徹底消除私隱安全風險。他指出，私隱風險需要多方協同共治，除技術防線外，用戶自律、社會共識、懲罰機制與監管引導同樣不可或缺，並公開呼籲行業從業者共同應對這一公共議題。

AI眼鏡企業雷鳥創新表示，智能眼鏡行業的發展必須建立在充分尊重用戶及公眾私隱安全的基礎之上。公司已將私隱保護體系貫穿至產品的設計、研發、生產及使用全生命週期，並在硬件架構層面建立了多重防護機制，以應對可能引發的偷拍與私隱疑慮。

某電商平台遮光貼商品頁面截圖和商品文案均指向隱蔽拍攝需求。（澎湃新聞）

有買家分享使用體驗。（澎湃新聞）

上海通力律師事務所律師楊迅指出，據《民法典》第一千零一十八條，（使用AI眼鏡）未經他人許可去拍攝他人形象是侵犯肖像權。

上海財經大學特聘教授胡延平認為，AI眼鏡已經成為網絡偷拍、私隱問題、肖像侵犯的重災區。AI眼鏡廠商應優化產品設計、明確使用規則、遵循強制標準。他建議主管部門通過立法限制AI眼鏡的使用場所、功能用途，並通過行業標準、產品規範、使用規則、政策立法，明確AI眼鏡的數據邊界、私隱邊界、行為邊界，以及拍攝提示告知方面的義務。