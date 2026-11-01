DeepSeek發佈Super-agent設計探索　AI指揮AI 智能體

據《環球網》報道， 10月31日晚間，DeepSeek Harness團隊在官方公眾號發表技術文章《Super-agent設計探索：邁向更自主的Agent系統》，正式公開其面向自主智能體探索的全新架構Super-agent，相關原型已同步開源。Super-agent的核心思路，是將會話管理與上下文同步從人手上移到系統層面，由AI承擔調度與執行，人則專注於目標設定與結果驗收。



DeepSeek Harness團隊在官方公眾號發表技術文章《Super-agent設計探索：邁向更自主的Agent系統》。（截圖）

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

DeepSeek在文中指出，隨着模型能力持續提升，AI完成單個任務已越來越不需要人工干預，但人類管理多任務的注意力並未同步增長——一個人通常只能同時跟進3至5個活躍會話，多任務上限正從「模型能力」轉向「人的注意力」。Super-agent的核心思路，是將會話管理與上下文同步從人手上移到系統層面，由AI承擔調度與執行，人則專注於目標設定與結果驗收。

架構上，Super-agent採用Router與Worker雙層設計：Router作為持續運行的全局協調節點，統一接收群聊、GitHub、郵件等多種途徑消息並分派任務；Worker各自維護獨立上下文，並行執行問題重現、程式碼審查、功能開發等具體工作，必要時可調用Subagent。系統同時引入事件驅動與兩級過濾機制，使AI在無人@的情況下也能識別群聊中的潛在缺陷，主動在後台重現並嘗試修復。

同一個任務在IM群聊與GitHub Pull Request評審之間連續推進。（DeepSeek Harness）

DeepSeek團隊認為 Super-agent 具備以下4個基礎特徵：

連續：用戶可以直接在IM聊天、GitHub評論等熟悉的工作界面與它互動，感覺始終只存在一個Agent，不需要去想「Session X 的上下文中是否有Y信息」。例如，用戶先在 IM上提出採用方案A、隨後在 GitHub Pull Request 評論里改為方案B，它能理解並調整執行方向。

高效：互動響應迅速，同時能並行、高質量地完成多個複雜任務。無需等上一個命令或任務完成，就能接受下一條指令。

主動：無需等待用戶逐條下達指令，能持續觀察環境事件並主動推進值得處理的事項，不需要介入時則保持安靜。

持久：始終在線、直接接入用戶真實的工作環境，並在長期運行中遇到異常時自動恢復。



Super-agent整體系統架構。（DeepSeek Harness）

DeepSeek表示，基於該架構構建的內部Super-agent實例已在日常研發中持續運行，參與問題修復、程式碼審查響應及Harness自身的迭代。團隊同時強調，此次發佈是面向工程實踐的架構思路探討，並非對現有產品功能的介紹。