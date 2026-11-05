王興興：宇樹機械人穩定性躍升重擊仍不倒　格鬥不如去年好看

11月5日，在第九屆虹橋國際經濟論壇人形機器人與具身智能產業創新發展合作論壇上，宇樹科技（Unitree Robotics）創始人、董事長王興興提到，人形機械人的穩定性大幅提升，遭受重擊依然屹立不倒，因此人形機械人格鬥表演的觀賞性反而不及去年。

王興興透露，宇樹科技已基於端到端世界模型實現機械人全自主格鬥，並正全力推動由機械人AI模型自進化閉環，為後續大規模機械人部署提供支撐。



宇樹科技（Unitree Robotics）創始人、董事長王興興出席第九屆虹橋國際經濟論壇人形機器人與具身智能產業創新發展合作論壇。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，王興興在會上介紹了宇樹科技基於端到端世界模型實現的機械人全自主格鬥，機械人實時採集畫面，並由模型直接推理決策。

他表示，宇樹科技在近一兩個月內實現兩台機械人全自主格鬥，依託即時畫面採集與模型直接推理決策，目前已具備20種動作自由組合能力，相信經過訓練，後續可加載幾百甚至上千種動作自由組合。

宇樹科技G1（Unitree G1）人形機械人。

宇樹科技發布最新一代人形機械人「H2-X 功夫傳奇 守護」（H2-X Kung Fu Legend Guardian）。（影片截圖）

王興興指出，機械人行業過去自動化、自進化流程推進相對緩慢，如今宇樹科技一直在推動機械人AI模型自進化閉環。

王興興表示，基礎模型能力愈強，閉環迭代進化速度就愈快，可使用的數據規模也會持續擴大。隨着愈來愈多機械人部署上線，採集的數據不斷增加，自進化閉環會持續優化。對於宇樹科技而言，部署一萬台機械人用於測試評價在成本與技術上完全可控，自動化閉環會像雪球般加速滾動，為後續大規模機械人部署提供支撐。

宇樹科技CEO王興興展示GD01載人變形機甲。（影片截圖）