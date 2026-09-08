宇樹：全球首次實現世界模型實時驅動全自主人形機械人格鬥│有片

9月7日，宇樹科技宣布，全球首次實現世界模型實時驅動全自主人形機械人格鬥，同時發佈全自主人形機械人格鬥的影片，指這款UnifoLM-X2-1.0突破世界-動作大模型瞬時規劃、決策和動態交互執行等瓶頸，實現高動態、強交互、實時實現對未來預測和規劃，實現人形機械人全自主搏擊，驗證了世界模型驅動的人形機械人大規模落地部署的基礎可行性。



這款格鬥UnifoLM-X2-1.0突破世界-動作大模型瞬時規劃、決策和動態交互執行等瓶頸，實現高動態、強交互、實時實現對未來預測和規劃，實現人形機械人全自主搏擊。（影片截圖）

王興興：機械人的最終目標是能真正「幹活」

據內媒《澎湃新聞》報道，8月20日，宇樹科技創始人、董事長王興興在2026世界機械人大會（WRC）上表示，機械人目前最大的瓶頸是AI模型的輸入和輸出對齊程度不夠。他稱，對於機械人而言，每輸入輸出一次，都會產生偏差，這導致了目前全世界的模型真正的成功率會較差一些，但他認為，在未來幾年這是必然是可以解決的問題。「機械人技術已經大幅度提升，可能未來發展速度比我預估的還會更快一點。」

這款格鬥UnifoLM-X2-1.0突破世界-動作大模型瞬時規劃、決策和動態交互執行等瓶頸，實現高動態、強交互、實時實現對未來預測和規劃，實現人形機械人全自主搏擊。（影片截圖）

這款格鬥UnifoLM-X2-1.0突破世界-動作大模型瞬時規劃、決策和動態交互執行等瓶頸，實現高動態、強交互、實時實現對未來預測和規劃，實現人形機械人全自主搏擊。（影片截圖）

這款格鬥UnifoLM-X2-1.0突破世界-動作大模型瞬時規劃、決策和動態交互執行等瓶頸，實現高動態、強交互、實時實現對未來預測和規劃，實現人形機械人全自主搏擊。（影片截圖）

王興興還強調，宇樹科技在AI模型上的投入很大，而且應該是目前資金和人力投入最大的一個方向。他表示，機械人的最終目標還是能真正「幹活」，解放和提高生產力。他還多次強調，如果在80%的陌生環境中，機械人可以根據指令完成約80%的任務，「如果在未來1-2年，誰能把這個目標實現，毋庸置疑應該就是全球最領先的具身智能模型」。

宇樹發布新款機械人｢超人｣。（影片截圖）

上市9個交易日股價近乎「腰斬」

此前8月19日，宇樹科技正式登陸科創板，成為備受市場關注的「人形機械人第一股」。上市首日，公司股價開盤報1100元/股（人民幣，下同），市值一度飆升至4449億元。不過，上市後宇樹股價很快經歷劇烈波動，目前已經跌去超半數。截至9月7日收盤，宇樹科技股價報收536.35元/股，漲1.14%，最新市值約2169億元。