宇樹發佈新款機械人｢超人｣　可原地跳高2米超越人類記錄

據宇樹科技官方微博消息，8月17日，宇樹科技發佈新款機械人「超人」，可原地跳高2米，極限速度12.66m/s，（0.85米腿長），超越全世界全人類原地跳高和奔跑速度記錄。



宇樹發佈新款機械人｢超人｣。（影片截圖）

宇樹發佈新款機械人｢超人｣。（影片截圖）

據宇樹科技介紹，「超人」研發時間為3個多月，未來幾個月還有很大的完善空間。騰訊科技文章總結，截至目前，宇樹已發佈6款人形機械人相關產品，包括H系列的H1、H2，G系列的G1，R系列的R1及其入門級版本R1-Air，以及全球首款量產版載人變形機甲GD01。此次亮相的「超人」，則代表了宇樹在高速奔跑、極限跳躍等高動態運動方向上的最新探索。

宇樹發佈新款機械人｢超人｣。（影片截圖）

宇樹發佈新款機械人｢超人｣。（影片截圖）

宇樹科技創始人王興興。（中國新聞網）

在產品迭代提速的同時，宇樹也正式進入資本市場。7月30日晚，宇樹科技科創板IPO申請正式獲證監會同意註冊，8月10日宇樹啟動科創板IPO申購，發行價為150.8元/股。

有分析指，宇樹科技成為A股「人形機器人第一股」，為整個機器人產業鏈提供了新的「定價錨」——核心零部件企業將獲得明確的估值參照系，有望重塑板塊估值中樞。