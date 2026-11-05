中國偷拍黑色產業鏈曝光：14萬女性受害含未成年　廁所酒店最危險

內媒《大象新聞》報道，反偷拍義工周寧河在過去一年多時間內，協助公安機關偵破18宗偷拍案，其中包括2宗針對未成年人的案件。據其掌握的線索及數據保守估算，全中國34個省級行政區均存在偷拍黑點，受害女性高達14萬人，甚至連小學校園的女廁亦告淪陷，周寧河表示，有上百個女性如廁的影片受害者都是7到10歲的未成年女性，「這些影片更不知道散布到哪裡」。



《大象新聞》記者深入臥底調查，曝光一條由「設備改裝銷售、隱蔽投放到加密群組分銷，再以雲端網盤充值變現」的完整黑色產業鏈條。拍攝者流竄於酒店、廁所等場所，安裝偷拍設備、拍攝隱私視頻並售賣；收購者將偷拍內容通過免費或低價群組引流，引導用戶付費觀看偷拍直播，或將影片剪輯後分銷至色情網站。在這個過程中，偷拍者和收購者往往互不相識，給後續司法取證和定罪加大了難度。



周寧河提到，偷拍的人並非全部是印象中的「猥瑣男」，偷拍者也有一些是女性，甚至有的是夫妻一起，職業上不乏精英、高知人群、公司高管。他認為，單純為了慾望去偷拍，這種行為其實並不長久，「能夠最終從偷拍中獲利，才是持續行動的動機。」



反偷拍義工周寧河在過去一年多時間內，協助公安機關偵破18宗偷拍案，其中包括2宗針對未成年人的案件。（大象新聞）

反偷拍義工周寧河在過去一年多時間內，協助公安機關偵破18宗偷拍案，其中包括2宗針對未成年人的惡性案件。據其掌握的線索及數據保守估算，全中國34個省級行政區均存在偷拍黑點，受害女性高達14萬人。（大象新聞）

全國地級市逾半中招・偷拍者不乏高管、夫妻檔

曾在稽查部門工作的周寧河2022年在一條網絡偷拍片段中，認出自己曾到訪的水上樂園淋浴間，從此展開通過影片地標、海報及包裝袋等細節協助警方溯源的義工生涯。周寧河指出，偷拍問題已在全中國內地廣泛蔓延，受害女性數量驚人高達14萬人，當中以山東最為嚴重，八至九成地級市均有發現，其次為四川、廣東、廣西及沿海經濟發達地區。

酒店偷拍多集中於大學城周邊的中低端民宿及連鎖小酒店；公廁偷拍則呈現場所「溢價」，「越高端的商場，偷拍者越興奮」；而酒吧女廁因女性飲酒後警惕性減退、室內光線充足，淪為最高危作案溫床。

周寧河指出，偷拍問題已在全中國內地廣泛蔓延，受害女性數量驚人高達14萬人，當中以山東最為嚴重，八至九成地級市均有發現，其次為四川、廣東、廣西及沿海經濟發達地區。（大象新聞）

針孔隱蔽偽裝「戴手套安裝」 進高級群須交「投名狀」

這條龐大黑產之所以運作順暢，關鍵在於分工細密的隱秘渠道。在設備源頭方面，《大象新聞》記者發現主流電商平台雖已封禁「針孔鏡頭」等字眼，但賣家改以「小型××」、「遠程××」等隱晦詞彙規避審查。

市面上充斥着直徑僅約2厘米、免插電且運作時「無聲無光」的微型設備。在加密通訊軟件上，有代號「調教專家」的賣家更以「閱後即焚」模式推銷直徑不足1厘米、支援4G網絡傳輸的鏡頭模組，開價高達1,100元人民幣，甚至提供改裝服務，將鏡頭植入垃圾桶等日常用品。交易期間，賣家更特別叮囑買家作案時「戴上手套安裝」，以防留下指紋。

在下游傳播渠道上，偷拍內容在加密社群內被明碼標價。記者臥底潛入一個逾4,300人的「全網最大街拍交流」群組，發現群內成員互稱「狼友」，影片定價依被偷拍者的容貌及身材劃分，其中酒店偷拍片，單部長約一至兩小時，主角通常為一對伴侶，售價由數十元至上百元不等。

記者臥底潛入一個逾4,300人的「全網最大街拍交流」群組，發現群內成員互稱「狼友」，影片定價依被偷拍者的容貌及身材劃分，其中酒店偷拍片，單部長約一至兩小時，主角通常為一對伴侶，售價由數十元至上百元不等。（大象新聞）

廁拍合輯單部時長通常在20分鐘以內，但因涉及多名受害者且經過剪輯，售價反而高於酒店影片。

在下游傳播渠道上，偷拍內容在加密社群內被明碼標價。（大象新聞）

這類群組嚴苛審核門檻，普通交流群可輕易加入，但核心的「高級偷拍群」門檻極高，新人必須繳交自己親手偷拍的私密影片作為「投名狀」，方可獲准入群。

最終的「變現」環節則由不知名論壇及小型網盤接手。論壇透過標題黨吸引流量，將付款渠道導向「欲雲」、「洛克」等非主流網盤，用戶須購買約30元人民幣的周卡或年卡會員方能下載。拍攝者獲利、收購者分銷、論壇引流、網盤抽成，形成環環相扣的利益閉環。

小學女廁未成年偷拍片叫價高達10倍

2026年5月，周寧河在排查網絡線索時，赫然發現一段在小學校園女廁內偷拍長達半年的片段，涉及逾百名小學女童。他隨即展開大海撈針式的比對，最終從一張學校教師發布的新生入學合照中鎖定目標，確認案發地點為湖南永州某小學。公安機關接報後於6月2日將疑犯拘捕歸案。

周寧河透過排查網絡線索時抓偷拍的嫌犯。（大象新聞）

「抓到人了，但上百名女童的隱私影像一旦流出網絡，便是永久性傷害。」周寧河指出，犯罪分子清楚偷拍未成年人的司法風險極高，但黑市需求扭曲，未成年人偷拍影片的售價往往是成年女性的5至10倍。即便周寧河近年屢次遭不法分子人肉搜索（「開盒」）並收到死亡威脅，他仍強調只要偷拍亂象未止，絕不退縮。

律師：整條黑色產業鏈條都涉刑事違法

針對販賣女性隱私牟利的產業鏈，河南澤槿律師事務所律師陳貞指出，整個黑產鏈條上的各方參與者均已觸犯內地法律。

偷拍實施者：所使用的隱蔽設備屬法律定義的「竊聽、竊照專用器材」，偷拍者涉嫌違反《治安管理處罰法》第50條及《刑法》第284條的「非法使用竊聽、竊照專用器材罪」；若以牟利為目的販賣傳播，更構成「製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪」。

設備賣家改裝並兜售竊照器材，涉嫌觸犯《刑法》第283條的「非法生產、銷售竊聽、竊照專用器材罪」。

色情網站及網盤營運者無論伺服器是否在境外，只要推廣、收款或營運面向境內用戶，同樣涉嫌傳播淫穢物品牟利罪；網盤營運方若明知平台充斥偷拍內容仍提供免審、儲存服務並不履行安全管理義務，更涉嫌構成「拒不履行信息網絡安全管理義務罪」。