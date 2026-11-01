泰版N號房風波四起　23萬人私密群組瘋傳女星偷拍照　BL男星中槍

泰國演藝圈近日爆發震撼社會的性騷擾醜聞，網路上出現大型私密社群，成員涉嫌散布女性藝人的私密影像、未經同意拍攝的照片，甚至利用AI技術製作假裸照，供群組成員瀏覽及發表不當言論。



據悉，群組成員背景橫跨影視、廣告等產業，甚至牽涉政治人物，事件曝光後引發泰國社會強烈反彈，也被外界形容是「泰版N號房」。而知名BL男星Boom（Tharatorn Jantharaworakarn）又遭網友影射涉嫌偷拍同公司的女藝人，讓事件再添爭議。對此，揭發醜聞的吹哨者出面澄清，Boom本人也發表聲明，強調相關指控完全不是事實。

泰國BL男星Boom（Tharatorn Jantharaworakarn）被傳偷拍同公司女藝人，他發聲明否認。（Instagram@besevboom）

根據泰國媒體報導，整起事件最初是有網友在FaceBook社群發現大量女性照片遭到散布，部分照片還曝光社群帳號及帶有性騷擾意味的評論，引起吹哨者注意。進一步追查後發現，群組成員人數驚人，不乏作家、政治人物，以及影視娛樂、廣告和製作領域的人員。

吹哨者於10月28日在X上公開相關資訊，指出該FaceBook群組成員一度達到約12.7萬人（最新報導指出相關群組已達23萬人），部分人士疑似利用工作上的便利，取得與女性藝人接觸的機會，再將相關照片提供給群組成員討論。由於參與者包含娛樂產業工作人員，也讓外界開始關注女藝人在工作環境中的人身安全及個人隱私是否受到保障。

泰國娛樂圈爆發「泰版N號房」事件（X圖片）

據了解，該社群約於2025年4月成立，由於群組並不容易透過一般關鍵字搜尋找到，通常必須取得特定連結，除了女性照片遭到蒐集外，還有人將女藝人及偶像的演出影像加工成具有性暗示的討論素材，相關行徑引發輿論強烈譴責。

此外，一名曾參選國會議員的政治人物也被發現是群組成員，事後公開承認加入群組，並為此向外界致歉。他解釋，原本是希望藉此了解不同族群的想法，但坦承自己沒有仔細檢視群組內的討論內容，對於因此造成的爭議表達歉意。

隨著事件擴大，網路上也傳出另有私密通訊群組涉嫌偷拍同棟大樓內的女演員。對此，吹哨者特別說明，這類涉及偷拍的聊天群組，與目前遭到揭發的FaceBook社群並非同一個組織，至於兩者成員是否有所重疊，目前仍沒有足夠資訊可以確認。

就在醜聞持續延燒之際，網路輿論卻進一步將焦點轉向一名知名BL男星「Boom」，指稱他疑似曾偷拍同經紀公司旗下的女性藝人。相關說法其實早在部分粉絲圈內流傳過，如今隨著大型群組事件曝光，再度被網友翻出討論，甚至有人將矛頭指向才剛與GMMTV結束合約的Boom。

面對愈演愈烈的影射，揭發整起事件的吹哨者隨即出面滅火，強調經過查核，目前遭到討論的偷拍、性騷擾群組，與Boom被指控的事情並沒有任何關聯，呼籲外界不要將不同事件混為一談，更不應在缺乏證據的情況下任意指認涉案人士。

泰國「泰版N號房」群組內经常截取电视新闻中的女性画面性骚。（X圖片）

Boom也在個人社群發布聲明，對近期外界流傳的資訊及言論，這些內容已造成外界誤解，也對他個人名譽帶來影響。對於所有針對他的指控，他一概予以否認，並鄭重聲明，這些指控並非事實。

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Boom表示，他一向願意接受以客觀事實為基礎的意見及批評。然而，未經查證的資訊若遭到曲解或轉傳，可能進一步造成廣泛的傷害與誤解。希望自己能夠獲得公平的對待，也懇請大家在選擇相信、評斷或轉傳任何訊息之前，務必全面且審慎地查證相關資訊。

這些誤解已對他的情緒、個人名譽及日常生活造成影響，所以發出聲明向外界澄清，並捍衛自己的權益，同時也期盼大家能夠重視資訊與事實的查證，不要在未確認真相前輕易下定論。

此外，他更嚴正表示，若未來仍持續有人散布與事實不符、且足以造成損害的訊息，將會採取適當的後續法律程序。

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