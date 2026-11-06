中國空間站製出人造最冷物質　破人類低溫紀錄登《科學》學術期刊

中國科學院空間應用工程與技術中心日前舉行成果發佈會宣佈，中國科學家團隊在國家太空實驗室內，成功打破人類低溫極限紀錄，製備出目前已知最冷的人造物質。



中國空間站製備出已知最冷物質。（中國新聞網）

據中國新聞網報道，中國科學院空間應用工程與技術中心舉行中國空間站成果發佈會宣佈，中國科學家團隊製備出目前已知最冷人造物質，打破了人類迄今為止的低溫紀錄，實現已知宇宙最冷點「落戶」中國空間站。

中國空間站製備出已知最冷物質。（中國新聞網）

研究團隊利用被譽為「超級冰箱」的超冷原子物理實驗櫃，率先採用全光阱冷卻技術，成功將銣原子雲的等效溫度降至9.7皮開爾文(pK)，較室溫降低了14個數量級，並可持續觀測7秒，這標誌着向絕對零度(0K，相當於零下273.15攝氏度)邁進關鍵一步。

此項突破由中科院空間應用中心牽頭論證管理，北京大學與中科院上海光機所聯合完成。相關重大成果論文《太空中低於10皮開爾文的量子氣體》，已於北京時間11月6日凌晨在國際頂尖學術期刊《科學》上線發表。

中國空間站製備出已知最冷物質。（中國新聞網）

據悉，該實驗櫃項目自2011年啟動論證，2022年隨「夢天」實驗艙升空，項目科學團隊、工程團隊集智攻關歷時15年。