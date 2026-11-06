習近平參加北京市區人大代表換屆選舉投票：確保選出人民滿意代表

11月6日是北京區和鄉鎮兩級人大代表換屆選舉投票日，習近平當天下午在西城區中南海選區懷仁堂投票站參加區人大代表選舉投票。



習近平強調，選舉人大代表是堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度的基礎，是國家政治生活中的一件大事。他指出，「要踐行全過程人民民主，堅持黨的領導、充分發揚民主、嚴格依法辦事，加強選舉全過程監督，確保選舉工作方向正確、風清氣正，確保選出人民滿意的代表」。



當日下午約3時30分，習近平抵達投票站，聽取有關選舉事項說明後，將選民證交由工作人員核驗並領取選票，在寫票處填寫選票後，走到票箱前投下自己的一票。

李強與丁薛祥在西城區文津街選區紫光閣投票站投票；趙樂際在西城區中南海選區人民大會堂投票站投票；王滬寧與蔡奇在中南海選區懷仁堂投票站投票；李希在東城區台基廠選區中央紀委國家監委機關投票站投票。韓正則委託工作人員在中南海選區懷仁堂投票站投票。

此外，胡錦濤亦委託工作人員在中南海選區懷仁堂投票站投下選票。中共中央、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委有關領導同志，以及從領導職務上退下來的幹部，均在各自選區投票或委託他人代投。

據官方統計，北京市當天共設立13,054個投票站，通過差額選舉，將產生新一屆區人大代表4,898人、鄉鎮人大代表11,137人。