宜蘭男包裹寫「習近平收」放台鐵列車慳運費　欲當失物冒領終被捕

台灣27歲張姓男子，為節省運費竟將台鐵列車當成「免費快遞」，在6個密封紙箱上署名收件人為大陸國家主席「習近平」，放在行李架上後離開，企圖抵達終點後再以遺失物招領領取，結果被台鐵列車長及時截獲報警。

台灣鐵路警察局今日（5日）在宜蘭縣拘捕張男，認定他以涉嫌意圖詐取不法利益，全案依法函送新北地檢署偵辦。



張男在包裹收件人一欄寫上「習近平」，置於台鐵列車行李架上後離開，列車長發現後報警。（聯合報）

台灣《聯合報》報道，張男到案後供稱，他認為在包裹收件人一欄寫上「習近平」，「比較不會有人亂動」，在11月3日陸續將6個包裹放上台鐵列車，欲等包裹抵達樹林站，再出面以「遺失物」方式領回。

台灣鐵路警察局指出，11月3日中午12時53分接報，台鐵217次太魯閣號行駛至南港站時，台鐵車長查看行李架上的可疑密封紙箱時，發現收件人署名為「習近平」後立即報警，開箱檢查後確認為私人物品及廢棄單據，並無危險物品。

張男在包裹收件人一欄寫上「習近平」，置於台鐵列車行李架上欲節省運費。（聯合報）

經拆封確認「習近平」收件的包裹內僅為雜物單據。（聯合報）

同日，台鐵分別在另外兩班列車的行李架上，發現4箱署名為「習近平」的包裹，當時包裹已隨列車抵達樹林站。

台鐵已提告詐欺「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者」。張男落網後，台灣鐵路警察局認定他以涉嫌意圖詐取不法利益，全案依法函送新北地檢署偵辦。