《2026全球海員健康與權益藍皮書》將於香港世界航商大會正式發布

航運承載全球九成以上貨物貿易，堪稱世界經濟生命線，但近年地緣風險升溫，全球海員隊伍同時面對安全威脅、保障失效及人才斷層多重挑戰，權益保障問題備受業界關注。《2026全球海員健康與權益藍皮書》將於11月16日在香港舉行的2026世界航商大會上正式發布。報告以近5000份全球海員問卷為實證基礎，系統梳理當前海員權益保障的實況與執行缺口，適逢《海事勞工公約》通過20周年，為全球航運業推動標準「從政策到實踐」落地提供數據支撐。



地緣衝突加劇 棄船欠薪激增三成破紀錄

近年海上航行風險顯著上升。自2023年以來，隨著地緣政治風險升溫，海員不僅要承擔海上自然風險，更成為地緣衝突的最前線承受者。國際海事組織（IMO）亦將2026年「世界海員日」主題定為「承載世界貿易，承擔世界風險」，正視海員身處的危險境地。

國際海事組織（IMO）亦將2026年「世界海員日」主題定為「承載世界貿易，承擔世界風險」。（IMO）

與此同時，海員的職業保障體系正面臨嚴峻衝擊。國際運輸工人聯合會（ITF）最新統計顯示，2025年全球海員遭棄船個案創下歷史新高。截至去年底，共有2286名海員被遺棄在222艘船上，牽涉拖欠工資高達1310萬美元（約1.02億港元），按年大幅激增30%。值得關注的是，涉事船舶中約有75%懸掛「方便旗」（Flags of Convenience），凸顯出監管真空與缺乏有效追責機制的漏洞。

國際海事組織（IMO）亦將2026年「世界海員日」主題定為「承載世界貿易，承擔世界風險」。（IMO）

高級船員荒迫在眉睫 八成海難涉「人為因素」

除了權益受損，航運業的人才斷層問題亦響起警號。波羅的海國際航運公會（BIMCO）與國際航運公會（ICS）聯合發布的《2026年海員勞動力報告》推算，2026年全球持有STCW認證的高級船員缺口高達39100人；若要維持行業正常運轉，至2030年全球需新增逾11.3萬名高級船員，年均增長率必須維持在2%以上。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）與國際航運公會（ICS）聯合發布的《2026年海員勞動力報告》推算，2026年全球持有STCW認證的高級船員缺口高達39100人。（IMO）

這項人才短缺數據與海上安全息息相關。歐洲海事安全局（EMSA）一項針對2014至2023年間歐盟海上事故的調查指出，高達80.1%的事故均與「人為因素」有關。分析認為，海員的身體與精神狀態直接決定了航運的安全系數，唯有穩定健全的人才隊伍，才是保障全球供應鏈暢通的基石。

收近5000份問卷 剖析船員隱形壓力與家庭連結

今年是《海事勞工公約》（MLC, 2006）通過二十周年，作為保障全球海員權益、改善職業環境的里程碑式公約，二十年來在推動航運業人本治理方面發揮關鍵作用。《藍皮書》研究團隊面向全球收集一手數據，累計收回近5000份海員問卷及65份企業問卷，獲得全球近200間船東、船舶管理公司、大專院校等機構，以及逾萬名海員關注。調查範圍覆蓋逾33個國家及地區的不同崗位海員，企業受訪者亦遍及17個國家和地區。

2026年10月13日、16日，項目團隊先後在大連、上海成功舉辦兩場「世界航商·海員至上」主題研討會，匯聚近20家國際重要航運組織、船級社、產業工會及高校學術機構的領導與專家學者參會交流。（世界航商大會ESG項目組）

研究以MLC2006為框架，透過大數據分析及典型案例，系統梳理海員在職業健康、心理疏導、勞動權益及岸基支援等關鍵領域的挑戰。報告特別將過去研究中常被忽略的「船上人際互動」、「同伴支援」及「家庭聯繫」納入指標，直指這些隱性維度往往是海員心理幸福感波動的最主要來源。

匯聚港滬業界共識 構建ESG完整鏈條

在成書過程中，項目團隊先後於2026年10月在大連及上海舉行兩場「世界航商·海員至上」研討會，與香港船東會、香港海員工會、中國船東協會、國際海上保險聯盟（IUMI）及招商輪船等多個機構與專家深入探討，普遍認同報告有助回應租船人與貨主日益嚴格的ESG（環境、社會及管治）審查要求。

2026年10月13日、16日，項目團隊先後在大連、上海成功舉辦兩場「世界航商·海員至上」主題研討會，匯聚近20家國際重要航運組織、船級社、產業工會及高校學術機構的領導與專家學者參會交流。（世界航商大會ESG項目組）

今次藍皮書是世界航商大會ESG項目組連續三年出品的品牌研究成果之一。項目組此前已相繼發布《航商ESG評價標準》（2024 年）與《全球航運公司淨零路徑實踐指南》（2025 年），研究內容從ESG評價體系、脫碳減排路徑縱深拓展至海員權益保護，至此完成覆蓋「環境、社會、治理」完整ESG鏈條的系統性研究矩陣，為行業可持續發展提供一以貫之的參考依據。

據了解，藍皮書將在進一步吸納行業專家意見後，於11月16日在香港舉辦的2026世界航商大會上正式發布。大會結束後，完整版報告亦將同步通過官方渠道上線，供全球業界同仁查閱與下載。項目團隊表示，在MLC公約二十周年的節點上，讓海員的健康與權益被看見、被尊重、被保障，是這份藍皮書的核心使命，也是全球航運可持續發展答卷上最關鍵的議題。