台23歲航海家陳懷璞倫敦遭竊　橫渡南冰洋影像全失　崩潰懸賞£1萬

日前，年僅23歲的台灣航海探險家陳懷璞完成駕駛無動力帆船、僅靠星辰引路的7000公里長征，成功挑戰橫越南冰洋與南大西洋的壯舉。



然而，6月26日，陳懷璞在Facebook發布影片表示，此次冒險的硬碟在英國倫敦失竊，他並指倫敦警方辦案不積極。他難過哭訴，「儘管親身經歷了大自然的魔法，但沒有人會再相信我，十米的浪、企鵝、冰山的畫面，都無法再被複製了。」



台灣航海探險家陳懷璞。（Facebook@最快樂的探險家懷璞）

兩硬碟在倫敦青年旅館失竊 陳懷璞崩潰：無法再複製

綜合台媒《風傳媒》、《鏡報》報道，今年3月，陳懷璞在亞果遊艇集團、台積電青年築夢計劃及教育部青年發展署支持下，前往南美福克蘭群島啟航，全程僅靠風力航行，不依賴GPS，而靠日月星辰、六分儀與羅盤，穿越南冰洋與南大西洋，並拍攝極地生態影像。

台灣航海探險家陳懷璞。（Facebook@最快樂的探險家懷璞）

陳懷璞此趟旅程在五月抵達南非好望角挑戰成功，接著他六月抵達英國，預計七月返台。然而，就在他6月26入住倫敦皇家地理學會與海德公園旁的青年旅館「Astor Hyde Park Hostel」時，行李箱中的2個硬碟失竊，裏面儲存著他在南冰洋探險期間所拍攝的珍貴畫面。

台灣航海探險家陳懷璞。（Facebook@最快樂的探險家懷璞）

陳懷璞在Facebook崩潰發文表示，「南冰洋探險的所有的影碟包含備份都在倫敦被偷了，儘管親身經歷了大自然的魔法，但沒有人會再相信我，十米的浪、企鵝、冰山的畫面，都無法再被複製了。」

陳懷璞稱，唯一慶幸的是所有原始的航海日誌紙本、天文航海筆記，以及隊友用生命換來的天文航海手稿紙本都還留存。此次盜竊案對他打擊重大，「我不曉得將來還有沒有勇氣能繼續朝向探險家夢想邁進了……」

陳懷璞發帖崩潰哭訴。（Facebook@最快樂的探險家懷璞）

陳懷璞以1萬英鎊懸賞 台灣駐英代表處籲積極處理

陳懷璞表示已到倫敦警局立案，也向青年旅館投訴並到台灣駐英國代表處辦理手續。6月28日，他在Facebook上稱，倫敦警方辦案不積極，讓他心生焦慮。對此，台灣駐英代表處已聯繫倫敦都會區警察局表達關切，呼籲積極處理。

陳懷璞在Facebook上以10000英鎊（約10.4萬港元）懸賞2個硬碟。（Facebook@最快樂的探險家懷璞）

他在貼文上寫，以10000英鎊（約10.4萬港元）懸賞2個硬碟，並強調不問來歷，只需要物歸原主。一旦確定繳交的硬碟型號與序號正確、影像都在，就即刻支付懸賞金。目前，硬碟仍下落不明，而陳懷璞將在7月2日搭機返台。

夢想成為海洋探險家 曾跨越大西洋

據此前報道，陳懷璞在基隆出生長大，對海洋有極大興趣。高中時他曾發明「魚能發電」，讓追蹤裝置能依靠魚游泳來提供電力，使裝置壽命延長。這項發明讓他獲得英特爾國際科展（Intel ISEF）大獎，也因此保送台灣大學電機系。他表示，希望能成為海洋探險家。

陳懷璞高中時曾發明「魚能發電」，夢想是成為海洋探險家。（Facebook@最快樂的探險家懷璞）

據悉，陳懷璞在升上大四之前，休學一年參加了三趟大洋航行，最遠的一次從北非外海加那利群島，跨越大西洋，抵達加勒比海的島國。