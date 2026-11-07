神舟二十四｜巴基斯坦載荷專家獲選！天宮將迎首位外籍航天員到訪

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十四號載人飛行任務將有1名巴基斯坦航天員以載荷專家身份參加，在完成短期在軌飛行後，隨著神舟二十三號載人飛船返回，這是中國載人航天工程歷史上，中國空間站將迎來首位外籍航天員到訪。



據了解，數月來，巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）和胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）一直在北京的中國航天員科研訓練中心為進入中國空間站做最後準備。學習普通話、接受離心機訓練、適應失重環境。路透社稱，中方尚未公布兩人之中最後究竟由誰執行任務，也沒有宣佈具體飛行時間。預計將在10月中下旬敲定最終航天員人選。



左邊為穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）右邊則為胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）。

被選中的巴基斯坦航天員將乘坐中國製造的航天器，從中國發射場升空，接受中國教員的訓練，並在軌道飛行期間使用中文進行交流。據了解，入選的巴基斯坦航天員在發射前都不會返回巴基斯坦，而是將在中國完成訓練後直接升空；返回地球後，在經過一段恢復期後才會回國。

這是巴基斯坦與中國在共建「一帶一路」框架下開展的更廣泛合作的一部分。此前，雙方已在多個航天領域展開合作，包括由中國發射巴基斯坦衛星、建立聯合衛星導航系統，以及研制巴基斯坦月球車，該月球車計劃於2028年前後由中國嫦娥八號任務搭載升空。

左邊為穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）右邊則為胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）。

2019年4月，中國和巴基斯坦簽署了《中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦空間與上層大氣研究委員會關於載人航天飛行活動的合作協定》，標誌著中巴雙方在載人航天領域的合作開啓了新的階段。

2025年2月，中國和巴基斯坦簽署《關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議》，正式啟動巴基斯坦航天員選拔工作。經過初選、復選、定選三個階段的嚴格篩選和評定，選拔出2名巴基斯坦預備航天員，在華完成各項訓練並通過考核後，其中1人將執行載人飛行任務，1人作為任務備份航天員。

神舟二十三號乘組三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈在軌駐留近六個月。神舟二十四號載人飛行任務將有1名巴基斯坦航天員以載荷專家身份參加，在完成短期在軌飛行後，隨著神舟二十三號載人飛船返回，（中國載人航天工程網）

據介紹，兩名巴基斯坦航天員從大約20名候選人中脫穎而出，而這些候選人又是從巴基斯坦最初的一批航天員和科學家中篩選出來的。篩選標準包括身體健康狀況、心理承受能力，以及極少有科學傢具備的抗過載能力。訓練內容包括高強度的中文訓練、航天器系統知識學習，以及適應軌道飛行中的微重力環境和火箭升空時的高過載。

SUPARCO人工智能部門負責人烏扎伊爾·安薩里（Uzair Ansari）說，「你很難找到既熟悉飛行，又能夠承受高強度過載的科學家」，這正是最終選擇這兩名具有高速飛行背景的航天員的原因。

安薩里表示，進入太空後，入選的飛行員將擁有「載荷專家」（payload specialist）的身份。用航天領域的話說，這意味著他的主要任務是在軌開展巴基斯坦的科學實驗，而不是操控航天器。

標識以地球為視覺背景，主體顯示神舟二十四號載人飛船與空間站交會對接場景，上下雙色半圓構建對稱格局，上方湛藍色背景半圓環象徵無垠蒼穹與航天夢想，下方紅色半圓環象徵建設航天強國的熾熱情懷與堅定信念。下方半圓環內嵌入中國古代龍紋玉璜造型，寓意將傳統文化與現代科技深度融合，展現航天人傳承創新、逐夢星海的堅定步伐。地球兩側點綴繁星，體現宇宙深邃感。藝術化設計的“2026”與“SZ-24”對稱排布，標明任務年份與代號。