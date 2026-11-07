中國外賣騎手墨爾本遇刺亡：從早做到夜為供子讀書　51歲疑犯落網

澳洲墨爾本市中心日前發生一宗命案。據多名網民爆料，一名在外賣平台「熊貓外賣」工作的中國外賣騎手，疑因阻止一名流浪漢搶奪車上外賣餐點，與對方爆發衝突，混亂中遭對方持刀襲擊，當場傷重身亡。中國駐墨爾本總領事館已證實死者為中國公民，目前當地警方已拘捕一名51歲無業男子。



事件發生後在澳洲及內地網絡迅速發酵，不少網民及當地華人怒轟「熊貓外賣」遺失外賣須騎手自掏腰包賠償的制度，令騎手為保護外賣最終喪命。還有當地華人爆料，遇害騎手一個人在澳洲生活，為供養國内兩個兒子，工作勤奮，從早做到深夜。



澳洲墨爾本市中心日前發生一宗命案。（互聯網圖片）

澳洲墨爾本市中心日前發生一宗命案。（小紅書網民）

墨爾本華人透露，死者生前肩負沉重家庭負擔。（小紅書@小红薯）

網傳案發現場。（互聯網圖片）

網民爆：騎手為保護外賣遇害

多位網民在社交平台發文稱，當地時間6日晚約8時10分，兩名華人外賣騎手在墨爾本市區取餐時，發現一名男子在擺動其停泊在路旁的送車輛。兩人隨即上前與該男子交涉，之後雙方爆發激烈口角及肢體衝突。其間，男子突然拔出刀具狂刺其中一名騎手的左胸，致其當場傷重不治身亡；另一名騎手亦身中刀傷，送醫後情況穩定。有網民指，疑兇是一名露宿街頭的流浪漢。

當地警方於7日發布通告，指在市區拘捕一名涉案的51歲男子。

據《紅星新聞》報道，遇害騎手約9年前從陝西赴澳打工，他有兩個兒子，在澳洲工作只為供養國內的家人，原本打算再過一兩年等兒子結婚時就回國。騎手52嵗的妻子透露，丈夫在澳洲工作除了要給兒子賺學費，還要負擔父親每個月約5000元人民幣的養老院費用。

事後當地華人給遇害者捐款。（小紅書網民）

中國駐墨爾本總領館促徹查嚴懲

11月7日，中國駐墨爾本總領館發布情況通報，證實一名中國公民6日晚間在墨爾本市區不幸遇害身亡。總領館對事件深感悲痛，已第一時間啟動領事保護應急機制，向遇害人家屬致以誠摯慰問，並緊急通報情況，正全力協助家屬辦理赴澳處理善後事宜。總領館同時向澳方警方提出嚴正交涉，要求全力徹查案件，依法公正嚴懲肇事兇手，切實維護在澳中國公民的生命與合法權益。

11月7日，中國駐墨爾本總領館證實一名中國公民在墨爾本市區遇害身亡。（互聯網圖片）

當地華人爆：死者是家中頂樑柱、為人和善

墨爾本一家燒烤店負責人在小紅書發文稱，遇害者「馮大哥」為人極之和善、彬彬有禮，每天來店內取餐送外賣，「雖然每次見面只是短短幾分鐘，但日復一日，他已經成為了我們熟悉的面孔，沒想到這麽認真工作和努力生活的人以這種方式離開」。

當地華人爆料。（小紅書截圖）

還有墨爾本華人透露，死者生前肩負沉重家庭負擔，兩名兒子的學費全賴他日夜兼程工作至凌晨支撐，是家庭頂樑柱。噩耗傳出後，當地華人社群感到痛心與悲憤，有人踴躍捐款，還有人發起「墨爾本116外賣員馮大哥遇害事件紀念活動」。

當地華人社群感到痛心與悲憤，發起念活動。（小紅書網民）

網民怒轟外賣平台不合理制度

網上多名當地騎手和華人指出，「熊貓外賣」的配送制度苛刻，設有餐品丟失由騎手賠償的罰款規定。不少網民痛斥，正因平台制度不合理，死者為了不被扣錢，才冒險和流浪漢爆發衝突，最終惹來殺身之禍，「他只是想拿回外賣，結果卻送了命」。

事件發生後，「熊貓外賣」發布《關於墨爾本騎手遇害事件的最新說明》，對騎手遇害致以深切哀悼，表示已聯絡死者家屬及中國總領事館，承諾全力提供支援及善後協助。

「熊貓外賣」小紅書帳號發布《關於墨爾本騎手遇害事件的最新說明》。（互聯網圖片）

聲明中針對「丟餐扣款」的質疑，「熊貓外賣」重申騎手安全永遠在訂單之前，強調平台從不要求騎手為追回訂單而對抗任何人，並要求全體騎手，若感到危險應立即停止配送、撤離現場並報警。

「熊貓外賣」強調，按外賣規則，因偷盜、搶劫或安全原因導致的餐品損失，絕不要求騎手承擔，亦不會對因安全原因無法完成的訂單施加扣款處罰，承諾會嚴格落實有關保障，並將聯同當地政府與警方召開騎手安全圓桌會議，改善騎手工作環境。