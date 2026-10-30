HYROX北京站失禁風波　澳洲女將拍片再道歉　宣布重返賽場

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在賽事中失禁，其排泄物污染賽道與器械，事件引起極大爭議。她事後在Instagram發表聲明致歉，宣布將主動追溯退出該場賽事，並放棄該場比賽所獲得的全部積分。



10月28日，Joanna Wietrzyk在Instagram上載影片公開道歉，向因她堅持比賽而受影響的選手與觀眾致歉。



10月28日，Joanna Wietrzyk在Instagram上載影片公開道歉，向因她堅持比賽而受影響的選手與觀眾致歉。

Joanna Wietrzyk拍片稱，她反思數周後仍深感愧疚，向每一名因自己堅持比賽的決定，而遭受影響的在場觀眾和場上選手致歉。

Joanna Wietrzyk又稱，自己在賽後面臨巨大壓力，她感謝自己的團隊和支持者幫她渡過艱難時刻。她最後提到未來將重回賽場，目前正積極備戰即將在德國漢堡舉行的精英賽。

HYROX 澳洲選手失禁懶人包

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，Joanna Wietrzyk大便失禁後仍完成全程比賽並奪冠，但其排泄物污染賽道與器械，引起同場選手怒轟她破壞競賽環境。

9月14日，主辦方官方賬號hyroxworld在Instagram發布聲明回應稱，作為主辦方應承擔起持續改進的責任，但沮喪情緒絕不應針對運動員本人，並強烈譴責針對運動員的網絡霸凌與暴力威脅，任何參與網暴者將「永久禁止參加全球HYROX賽事」。

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

HYROX聯合創始人菲爾斯特（Moritz Fürste）亦就事件致歉，承認「HYROX沒有在比賽期間立即做出反應， 犯了錯誤」，並提到HYROX已開始改進賽事流程，新規則和程序已經到位，以防止類似情況再次發生。

9月14日，HYROX中國官方發布補充說明與整改公告，承認裁判團隊未能在第一時間介入處理，顯示出賽事競賽規則設置上存在的不足。事後已提交專項規則優化提案，增補「極端身體不適、賽場公共衛生風險」場景下，關於賽道管理、賽場干預、賽事暫停及成績判定的相關細則。

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

HYROX中國也承諾，在今後的HYROX賽事中，賽前對全場進行消毒殺菌工作，並聘請專業機構測試，公示測試結果。賽中每處運動器械配置消殺工作小組，在不同運動員使用的間歇期進行消毒殺菌。

9月17日，Joanna Wietrzyk 在Instagram發表聲明，就北京站比賽期間發生的事件向中國觀眾、參賽選手及賽事組織方致以誠摯歉意。經深刻反省後，她宣布將主動追溯退出該場賽事，並放棄該場比賽所獲得的全部積分。