央視起底假洋品牌保健品　廣州代工經香港轉運扮澳洲進口翻價八倍

成本僅3、40元的普通食品，竟搖身一變成為澳洲原裝進口的保健品？

8月2日，央視起底「假洋品牌」跨境電商黑產鏈，一款宣稱能養護卵巢的澳洲進口「諾斐麗」保健品，竟是國內代工廠生產的普通食品，甚至未進行過安全性人體試驗。為了取得「跨境進口」身份，犯罪集團利用廣州生產、出口香港、再轉運回內地保稅倉的「一日遊」跨境洗白，偽造海外發貨假象。目前，涉案產品已被扣押，兩名疑犯已被移送檢察機關審查起訴。



「諾斐麗」宣稱是澳洲原裝進口產品，能夠調理經期、補氣養血、養護卵巢。（央視新聞）

《央視新聞》報道，今年2月，浙江寧波的徐女士在電商平台發現一款名為「諾斐麗」的保健品，商家宣稱是澳洲原裝進口產品，能夠調理經期、補氣養血、養護卵巢。憑借「澳洲原產」的品牌光環，再加上極具誘惑力的功效宣傳，徐女士隨即在天貓國際旗艦店下單，花費320元購入一盒「諾斐麗護巢小紫艙」。

徐女士介紹，當時在商品頁面顯示該產品為澳洲原裝進口，賣家也提供了報關單，產品是從澳洲直接發貨，她遂下單購買。她收貨後，外包裝全是英文，標注的生產地址、銷售地址均顯示為澳洲，「生產日期也是最新的。然後有分艙，有藥丸，然後有膠囊，還有口服液，三管合一，比較符合國外的包裝設計」。

徐女士在天貓國際旗艦店，花費320元購入「諾斐麗護巢小紫艙」。（央視新聞）

「諾斐麗」包括藥丸、膠囊、口服液，三管合一。（央視新聞）

「諾斐麗」包括藥丸、膠囊、口服液，三管合一。（央視新聞）

精緻的包裝，完備的資質證書，再加上全英文標注的海外地址，讓徐女士對這款保健品的進口身份深信不疑。直至今年7月，浙江寧波市鄞州公安發布的一則案情通報，才讓她恍然大悟。

通過協同市場監督管理部門聯合排查，當地公安機關破獲一宗特大保健品營銷虛假廣告案，涉案的品牌正是「諾斐麗」。

「諾斐麗」宣稱是澳洲原裝進口產品，能夠調理經期、補氣養血、養護卵巢。（央視新聞）

「諾斐麗」宣稱夠調理經期、補氣養血、養護卵巢。（央視新聞）

洋品牌的身份究竟能帶來多大的利益？疑犯何某表示，第一，國內消費者對進口保健品存在天然的信任感，從而減少廣告成本。第二，基於天然信任度，會提高產品的客單價，獲取更高的銷售利潤。

要將國產產品包裝成澳洲原裝進口，首先要解決身份問題。為此，「諾斐麗」在澳洲及香港註冊了多家公司。警方介紹，不分法子在澳洲註冊一家公司，以澳洲公司為主體，在當地註冊「諾斐麗」商標，由此誕生了「諾斐麗」品牌。

在產品外包裝上，「諾斐麗」標稱的澳洲銷售公司及生產公司的地址，對應的分別是一家烘焙用品店和一幢廠房建築，沒有關於「諾斐麗」的任何信息。

產品外包裝上，「諾斐麗」標稱的澳洲銷售公司及生產公司的地址，對應的分別是一家烘焙用品店和一幢廠房建築。（央視新聞）

「諾斐麗」的身份偽裝遠不止於公司註冊，產品入關及電商平台上架所需的產地證，還有商標都是委託中介公司代辦。疑犯何某介紹，註冊澳洲商標共花費3999元，產地證花費將近10萬元。

警方調查發現，一家名為「雷米克斯國際（香港）有限公司」的香港企業與「諾斐麗」相關聯，何某正是這家香港公司的唯一董事，也是最大持股人。何某表示，香港公司實際是通過租用秘書公司地址搭建起來的空殼公司，負責「諾斐麗」入駐天貓國際、京東國際等平台，展開跨境電商的業務佈局，他們只租用一個信箱，沒有實際的辦公區。

一家名為「雷米克斯國際（香港）有限公司」的企業與「諾斐麗」相關聯，疑犯何某正是公司的唯一董事。（央視新聞）

疑犯何某表示，香港公司實際是通過租用秘書公司地址搭建起來的空殼公司，他們只租用了一個信箱。（央視新聞）

如此低門檻的註冊路徑成為部分公司包裝洋品牌身份的操作入口。警方介紹，澳洲公司不便於操作各種營業手續以及資金流轉，但香港作為一個金融中心，剛好兼具了上述的所有的特點，因此犯罪集團選擇在香港重新註冊成立一家公司，並以澳洲授權的形式，看似完成了一個非常完美的合規操作。

「諾斐麗」的宣傳片中，一位外籍人士以專家身份出鏡，介紹品牌在澳洲註冊的公司。實際上，這段宣傳片全程在國內取景設置，片中出現的辦公室畫面，則是取景於「諾斐麗」在寧波的註冊公司，所謂的專家其實是外籍模特兒。

海外身份的偽裝完成之後，接下來就需要實體產品作為支撐。警方調查發現，「諾斐麗」的生產源頭是廣州的一家代工廠。何某介紹，產品的配方是公司員工自行研究，在人體安全的劑量範圍內合理搭配各種成分構成「諾斐麗」，但從未進行過人體試驗。

「諾斐麗」宣稱是澳洲原裝進口產品，能夠調理經期、補氣養血、養護卵巢。（央視新聞）

據介紹，「諾斐麗」產品的配方是公司員工自行研究，在人體安全的劑量範圍內合理搭配各種成分構成，但從未進行過人體試驗。圖為「諾斐麗」的配料表。（央視新聞）

按照相關規定，跨境電商零售進口商品，必須通過「網購保稅」或「直購進口」模式從境外運遞進境。

至於沒有海外生產線和海外採購流程的「諾斐麗」，工廠會在完成生產後，採取「先出口、再進口」的操作模式，先報關出口至香港，隨後通過陸運再運回內地保稅倉。其中在陸運模式下，貨物甚至無需拆箱卸貨，當天即可完成結關與再進口流程，俗稱「一日遊」。

犯罪集團利用廣州生產、出口香港、再轉運回內地保稅倉的「一日遊」跨境洗白，偽造海外發貨假象。（央視新聞）

隨著監管部門加大對「一日遊」違規亂象的打擊力度，「諾斐麗」隨即調整策略，先通過陸運將貨物運至香港後，滯留數日，再改用空運入境，以此規避監管檢查。

目前，本案扣押的涉案產品已全部移送至寧波市刑事訴訟涉案財物管理中心，兩名疑犯已被鄞州區公安分局移送鄞州區人民檢察院審查起訴。