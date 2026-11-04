《嫁金釵》爆紅惹長劇｢短劇化｣爭議　內媒指長劇不能失自身特點

由田曦薇與閆桉領銜主演的古裝權謀劇《嫁金釵》開播後引發全網追劇潮，有觀眾直呼看得很爽，也有網民斥劇集沒有邏輯。《澎湃新聞》評論文章認為，「長劇短劇化」令長劇市場陷入了一場「快節奏」的軍備競賽，反而丟掉了長劇層層遞進的特點。同質化的產品越來越多，終將會讓觀眾疲憊。



《嫁金釵》各路女性角色心懷叵測、機關算盡，近日網民票選出劇中「十大惡女」惡毒指數排行。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》憑藉真假千金調包、深宮宮鬥與全劇毫無「傻白甜」（天真無機心）的「全員惡女」設定，迅速在各大社交平台掀起洗版熱潮。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》憑藉快節奏全球爆紅

《嫁金釵》憑藉真假千金調包、深宮宮鬥與全劇毫無「傻白甜」（天真無機心）的「全員惡女」設定，迅速在各大社交平台掀起洗版熱潮。

根據Netflix最新一期（10月19日—25日）全球非英語劇集週榜顯示，該劇以單週380萬次觀看、5930萬小時觀看時長，由上週第7位強勢躍升至第4位，一舉刷新華語劇在該榜單的歷史最高單週紀錄，打破早前由《早春晴朗》創下的320萬次舊高。同時該劇更一口氣攻入全球35個國家及地區的週榜前十名，並在香港、台灣、泰國、越南及新加坡5個市場成功登頂冠軍寶座。

《嫁金釵》各路女性角色心懷叵測、機關算盡，近日網民票選出劇中「十大惡女」惡毒指數排行。（網上圖片）

戴春榮飾演的太后高居權力頂端，其核心動機在於制衡朝堂與世家格局。（微博@嫁金釵官微）

魏嬋長期生活在母姐陰影下，缺乏明辨是非的能力，盲目跟隨家人擺佈。（《嫁金釵》劇照）

長劇「短劇化」的爭議

然而在爆紅的同時，該劇最大的爭議點便是被指「長劇『短劇化』」。

11月3日，移動互聯網商業智能服務平台QuestMobile發布《中國流動互聯網秋季大報告》，報告顯示，從流動互聯網使用時長增量看，短劇、短片已成為核心引擎。具體到不同App的月活躍用戶規模來看，2026年9月，紅果短劇高達4.3億，紅果漫劇為7883萬，同比增幅高達268.7倍；2026年9月底剛上線的微信旗下「綠泡泡短劇」，月活躍用戶量則達到1.56億。

典型頭部互聯網企業TOP3應用去重總用戶量排位變化。（Quest Mobile）

2026年9月短劇視頻各類應用月活躍規模用戶TOP10。（QuestMobile）

2026年9月移動互聯網細分行業總使用時長淨增量TOP行業。（Quest Mobile）

面對短劇的衝擊，《嫁金釵》選擇了「重爽感、輕邏輯」的敘事，也就引發了不少爭議，有網民批評稱：「短劇可以完全沒有邏輯爽一下就行，長劇完全沒邏輯，始終都是要被批判的。」支持的觀眾則認為，《嫁金釵》敘事節奏乾脆利落，衝突不斷，看得很「爽」。

魏姝完美繼承了母親的陰暗心機，表面上溫婉賢良、時常以大度之態勸解眾人，實則在暗中煽風點火、挑撥母女與家族關係。（微博@嫁金釵官微）

「長劇短劇化」成節奏的軍備競賽

《澎湃新聞》文章分析，這部劇證明了情緒價值確實能撬動傳播，也證明了「長劇短劇化」在節奏和鈎子上的有效性，但有效不等於可複製，更不等於可以把邏輯、人物和情感落點統統讓位於爽點。

文章還稱，長劇短劇化，這兩年幾乎成了行業共識。但問題在於這條路徑正在被批量複製。今年暑期檔，多部女頻爽劇被吐槽為「流水線商品」，重生、復仇、逆襲的元素反覆排列組合，比如《百花殺》《莫離》《翹楚》等。當所有項目都在提速，提速本身就無法形成差異化，隨着節奏的軍備競賽打到一定程度，觀眾對「快」的耐受度也在同步抬高。

今年暑期檔，多部女頻爽劇被吐槽為「流水線商品」，重生、復仇、逆襲的元素反覆排列組合。（澎湃新聞）

魏恆娥身為魏嬈的親姑母，性格偏執殘酷。（微博@陳紫函）

長劇有能力承載短劇裝不下的東西

文章分析，長劇之所以是長劇，不只是因為集數和時長，而是因為其有能力承載短劇裝不下的東西，包括人物在時間裏的緩慢變化、關係在反覆試探中的層層遞進、一個時代或一個群體的複雜切面、觀眾與角色之間需要共同經歷才能建立的情感連結……這些東西天然是「慢」的，天然需要鋪墊、需要留白、需要一些不服務於即時爽感的段落。

文章最後總結，如果長劇都「短劇化」，那麼上述能力將會在製作習慣裏被遺忘。當所有長劇都在用短劇的敘事手法講故事，觀眾遲早會問一句：那我為什麼不直接去看短劇？

田曦薇飾演的假千金君黛頂替魏嬈的身份成長，集驕縱與狠辣於一身。（《嫁金釵》劇照）