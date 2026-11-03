紅果短劇月活躍用戶4.3億超豆包　短劇撐起流動互聯網使用時長

11月3日，移動互聯網商業智能服務平台QuestMobile發布《中國流動互聯網秋季大報告》。截至2026年9月，中國流動互聯網（Mobile Internet）月活用戶規模達12.81億，同比微增0.9%；9月，月人均使用時長189.8小時，同比增長6.5%。

報告顯示，從流動互聯網使用時長增量看，短劇、短片已成為核心引擎，截至2026年9月，其增長貢獻率達到111.5%。



2026年9月短劇視頻各類應用月活躍規模用戶TOP10。（QuestMobile）

據內媒《財聯社》報道，QuestMobile數據顯示，2026年9月，短劇視頻總使用時長淨增長達133.29億小時，短視頻淨增長達57.17億小時，斷層領先排名第三的AIGC總使用時長淨增長（9.78億小時）。同期在線視頻總使用時長下滑13.8億小時。

2026年9月移動互聯網細分行業總使用時長淨增量YOP行業。（Quest Mobile）

從用戶數上看，2026年9月，抖音集團內部前三大應用變為抖音、紅果免費短劇、豆包，去重總用戶量分別為10.29億、4.3億和4.19億，紅果已超過豆包；而去年還是抖音、今日頭條和抖音極速版。

典型頭部互聯網企業TOP3應用去重總用戶量排位變化。（Quest Mobile）

具體到不同App的月活躍用戶規模來看，2026年9月，紅果短劇高達4.3億，紅果漫劇為7883萬，同比增幅高達268.7倍；2026年9月底剛上線的騰訊微信旗下短劇平台（俗稱「綠泡泡短劇」），月活躍用戶量達1.56億，成為僅次於紅果免費短劇的億級月活短劇應用。

抖音與旗下短劇APP重合用戶數、快手與旗下短劇APP重合用戶數。（Quest Mobile）

據艾媒諮詢（iiMedia Research）最新發布的數據顯示，中國微短劇市場規模從2020年的9.4億元增長至2025年的677.9億元，2026年預計為793.3億元，2030年預計將達1505.9億元，行業持續高速擴張，已成為影視消費增量的核心引擎。

中航證券表示，目前短劇供給端已進入「規模化」，平台已開始對低質內容做清理與扶持結構調整，行業從「拼數量」轉向「拼質量」，這意味著單純依賴低成本鋪量的產能正在被出清，AI已成為主流生產範式。

2025年10月27日，圖為字節跳動旗下TikTok在智能手機上的應用程式圖示。（Reuters）

內地媒體人稱中國網絡進入「字節時間」 抖音高管駁斥：純瞎扯

據此前報道，內媒《第一財經》日報創辦人秦朔10月26日在其微信公眾號「秦朔朋友圈」發文《可怕的紅果與中國互聯網的字節時間》，稱中國互聯網從微信時間到字節跳動的「抖音加紅果時間」，呼籲字節為社會價值多做擔當。

秦朔引用了野村證券9月發布的《中國互聯網與新媒體月度APP追蹤報告》稱，今年7月，字節旗下APP紅果免費短劇的日活躍用戶達到1.68億人，超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV四大長影片平台的總和。紅果的人均單日使用時長更是在今年2月就達到了125分鐘，超過抖音和微信。