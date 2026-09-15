男嬰遭誤打10倍腎上腺素致心率飆升　家屬曾提告求償　雙方已調解

河北邢台市中心醫院發生嚴重醫療事故。8個月大男嬰曉樂（化名）因過敏性皮疹就醫，護士卻為他錯誤注射10倍劑量的鹽酸腎上腺素，導致曉樂心率飆升需緊急轉院。



《澎湃新聞》報道，河北邢台市中心醫院的門診初診病歷顯示，2026年2月12日，曉樂進食「蛋黃、核桃油」後出現大量紅色皮疹，伴有癢感、稍有腫脹，但沒有發燒、抽搐、呼吸困難等不適。初步診斷為過敏性皮疹、血管神經性水腫，醫生開具處方藥「鹽酸腎上腺素注射液」，劑量為0.08mg，用法為「肌肉注射立即」。

家長表示，護士為曉樂注射腎上腺素時，對藥物規格並不清楚，注射後家屬才發現護士所拿藥瓶列明「0.8mg」。家屬和護士多次溝通要求核對，對方不承認，醫生解釋稱藥物會進行稀釋。

護士為男嬰錯誤注射10倍劑量的鹽酸腎上腺素。（澎湃新聞）

當日，曉樂轉到河北省兒童醫院就醫，入院診斷為藥物過量、蕁麻疹、先天性心臟病、心肌損害、特應性皮炎。其中，損傷、中毒的外部原因「主要為腎上腺素能受體顯效藥的有害效應，不可歸類在他處」。

家長與醫院多次交涉，12天後，邢台市中心醫院將打錯藥一事補記入病歷，並寫了曉樂注射腎上腺素後，出現哭鬧、心率增快、臉色紅，「查心電圖提示竇性心動過速186次/分，監測血氧飽和度波動正常，血壓波動於124-142/70-84mmHg」。

河北邢台市中心醫院。（醫院官網）

既往檢查資料顯示，曉樂患有先天性心臟病，存在動脈導管未閉。家長稱，在注射過量腎上腺素後曾帶曉樂覆查，發現存在動脈導管的反向擴張等。

事發後，家屬向當地衛健部門投訴並與醫院調解，因不滿醫院僅提供一萬元人民幣補償，他們已向法院提起民事訴訟索償。9月13日最新消息，曉樂家屬和邢台市中心醫院已達成調解意見。