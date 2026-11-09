有片｜空軍隱形無人機攻擊-11細節曝光　代號「玄龍」內置彈艙

央視軍事11月9日報道，人民空軍公布了隱身無人機攻擊-11最新細節畫面，攻擊-11代號「玄龍」，是中國自主研發的無尾飛翼佈局無人機。



解放軍大方展示隱身無人機攻擊-11。（央視軍事）

解放軍大方展示隱身無人機攻擊-11。（央視軍事）

2025年11月，解放軍空軍公布攻擊-11隱身無人機入列的消息。攻擊-11是中國自主研發的無尾飛翼佈局無人機。進氣道在機背上方，尾部採用扁平化工藝，所有武器都裝載於機腹的內置彈艙中，彈艙可以容納多種對面打擊彈藥。隱身性能好，續航時間長，攻擊精度高。可執行空中打擊、壓制防空等作戰任務。

解放軍大方展示隱身無人機攻擊-11。（央視軍事）

解放軍大方展示隱身無人機攻擊-11。（央視軍事）

解放軍大方展示隱身無人機攻擊-11。（央視軍事）

此前報道

2025年11月11日，中國空軍發佈微電影《夢遠》，紀念成立76周年。電影中有片段顯示，一架名為「玄龍08」的大型飛行器，與殲-20等2架戰機組成3機編隊，協同作戰。

這是「玄龍08」首次披露，據人民空軍，這款飛機正式名稱為「攻擊-11」。央視軍事報道，這是中國空軍有人無人協同畫面首次亮相。