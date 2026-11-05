東風-61︱中國新型洲際導彈已列裝火箭軍 投入常態化訓練
撰文：許祺安
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據央視報道，11月5日是中國第一枚近程地對地導彈「東風一號」成功發射66週年。報道在回顧中國導彈技術發展歷程時透露，東風-61已列裝火箭軍，並進入常態參訓階段。央視報道未進一步披露東風-61的具體性能參數、列裝數量及部署地點。
2025年9月3日東風-61舉行的中國抗戰勝利80週年閱兵中首次公開亮相，與空基遠程導彈驚雷-1、潛射洲際導彈巨浪-3，以及新型陸基洲際導彈東風-31共同組成核導彈第一方隊，集中展示中國陸、海、空基「三位一體」的戰略核力量。
軍事評論員邵永靈分析，東風-61從閱兵公開亮相到常態化參訓，節奏遠快於傳統洲際導彈形成戰鬥力的週期。
她指出，東風-61在公開亮相前，已完成研制、定型、試裝及可靠性驗證，技術成熟度高，也反映火箭軍已建立成熟的裝備配套與訓練體系，能夠加快新型導彈形成戰鬥力的進程。
邵永靈分析，東風-61與現有指揮、通信、保障鏈路兼容，依託火箭軍長期積累的洲際導彈組訓經驗，部隊接裝後能夠快速吃透新裝備，壓縮戰鬥力生成週期，反映改革之後火箭軍「核常兼備、全域懾戰」建設成效顯著。
她也提到，東風-61投入常態化訓練，意味著這款新型洲際導彈已開始參與野外機動、陣地轉換及發射流程等實戰化科目訓練，充實中國陸基核反擊力量的機動生存和突防打擊能力。
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