中國海軍首批艦載機女飛行員結業！「00後」奔赴一線登航母戰位

據《新華社》11月7日報道，海軍首批艦載機女飛行學員全部通過結業考核，將奔赴一線部隊。這標誌著海軍航空兵人才梯隊建設再添新生力量，海軍艦載機飛行人才培養取得突破性進展。



海軍首批艦載機女飛行學員全部通過結業考核赴一線部隊。（微信公眾號@央視軍事）

海軍首批艦載機女飛行學員全部通過結業考核赴一線部隊。（微信公眾號@央視軍事）

據了解，該批飛行學員是海軍首批女飛行學員，於2023年招飛入伍，全部為軍地高校應屆本科畢業生，均為「00後」，由海軍航空大學負責培養。首批艦載機女飛行學員歷經招飛定選、實裝篩飛、入伍訓練、航理學習、機型改裝等多輪嚴格篩選與系統培養，完成飛行訓練大綱規定的全部飛行課目，順利通過畢業考核。

該批飛行學員是海軍首批女飛行學員，於2023年招飛入伍，全部為軍地高校應屆本科畢業生，均為「00後」。（微信公眾號@央視軍事）

該批飛行學員是海軍首批女飛行學員，於2023年招飛入伍，全部為軍地高校應屆本科畢業生，均為「00後」。（微信公眾號@央視軍事）

報道指出，近年來，隨著中國海軍航空兵從岸基向艦基的跨越發展，海軍艦載機飛行學員在招收範圍、選拔手段、培養模式上不斷拓展優化。海軍航空大學探索將原本只在作戰部隊開展的高難課目前移至院校培養階段，大大縮短飛行人才成長周期，加快部隊戰鬥力生成。

海軍航空大學飛行教官帶教海軍首批艦載機女飛行學員。（新華社）

該批飛行學員是海軍首批女飛行學員，於2023年招飛入伍，全部為軍地高校應屆本科畢業生，均為「00後」。（微信公眾號@央視軍事）

2024年4月25日，中國首批艦載機女飛行學員首次單飛。（新華社）

此次畢業的首批艦載機女飛行學員已完成上百次艦基起降飛行，具備晝夜間著艦、限制區域起降、搜索營救等課目飛行能力。據了解，分配至一線部隊後，該批飛行學員將隨航空母艦等大中型水面艦艇出海執行多樣化任務。