東風-61從公開亮相到列裝僅14個月　美方驚呼一無所知

11月5日，也就是東風1號成功發射66周年之際，央視拋出一條重磅消息：2025年九三閱兵上才首次亮相的東風-61洲際導彈，已經正式列裝火箭軍，進入常態化參訓階段。1960年11月5日9時02分，東風一號在酒泉發射成功，它是中國第一枚國產近程地地導彈，飛行約7分多鐘後，成功命中554公里外的目標，標誌着中國正式結束了沒有導彈的歷史。

中國第一枚近程地對地導彈東風一號於1960年11月5日在酒泉成功發射。該導彈仿制蘇聯P-2導彈研制，未正式列裝部隊，11月5日是中國第一枚近程地對地導彈「東風一號」成功發射66週年。

東風61。（新華社）

九三閱兵，東風-61陸基洲際導彈。（香港01直播截圖）

根據國際權威防務智庫與國外軍事分析刊物 Army Recognition 防務觀察 及 Defence Security Asia 的評估，東風-61之所以在短短14個月內完成從公開亮相到實戰化列裝的跨越，核心原因在於其高度沿用了經過成熟驗證的重型發射平台技術。該導彈外觀與東風-41同樣採用八軸十六輪特種越野機動發射底盤（TEL），發射筒尺寸與接口設計呈現極高的一致性。這意味著火箭軍原有的野戰補給、戰略通信、維修車輛以及發射陣地工程設施，均可在零改造成本下與新導彈完成無縫對接，大幅縮短了部隊接裝與訓練磨合期，進而實現戰鬥力的跨越式生成。

從東風1號到東風-61，從射程數百公里到上萬公里，中國只走了66年。美國整個情報和軍事圈直接破防了，美國《戰區》網站直言不諱地感慨：對於東風-61，美方幾乎一無所知，導彈核心參數、突防機制、載荷配置、部署模式全部空白，傳統對華研判模型已經徹底失效。

什麼意思呢？過去美國習慣靠衛星、情報和推演模型，把對手的裝備摸個大概，來評估威脅並提前準備反制手段。可這次不一樣了，東風-61的關鍵信息他們全都摸不到，以前那套分析路子不好使了，根本沒法準確判斷這枚導彈有多強。這種捉摸不透的壓迫感，讓他們的心裏很沒底。

因此，美國現在面對東風-61陷入了一種非常煎熬的處境。中國明確告訴全世界，這款導彈已經服役，已經投入日常實戰化訓練。但射程多少，能帶多少枚彈頭，是否搭載高超音速滑翔彈頭，部署在哪些地域，發射準備時間究竟有多短，所有核心性能參數，官方一概沒有公佈，全部留給外界猜測。

九三閱兵，東風-61及巨浪-3。（香港01直播截圖）

目前外界普遍認為，東風-61搭載全新固體火箭發動機，大幅壓縮了發射準備時間，機動性、隱蔽性、生存能力全面升級。最關鍵的是，它很有可能配備高超音速滑翔彈頭，末端飛行速度可達25馬赫，在大氣層階段可以橫向機動、上下變軌，跳出傳統洲際導彈的固定拋物線彈道。而美軍現有的全球反導系統，大多依託預判飛行軌跡實施攔截。一旦彈頭實現末端機動變軌和自主規避，美軍耗費數十年、數千億打造的反導網絡，直接面臨失效的風險。

更厲害的是生存優勢。不同於固定發射井容易被衛星偵察鎖定，東風-61依託公路網、山地隧道和野戰隱蔽陣地，可以夜間機動、可以鑽隧道、可以藉助山林遮蔽隱藏蹤跡。而衛星只能捕捉瞬時畫面，無法持續追蹤動態發射車。因此，面對大量行蹤不定、隨時可發射的東風-61，美方根本無法測算中國手中的核反擊力量，先發制人的戰術優勢被大大削弱。現代核博弈的重點從來不是「能不能打」，而是「能不能防得住對手反擊」。當美國無法確定能一次性清零中方核力量時，所有的軍事冒險和極限施壓，都會多一重顧慮。

值得一提的是，從2025年九三閱兵亮相到現在列裝，東風-61只用了14個月。事實上，東風‑61在走上閱兵場之前，就已經走完了研製、定型、試裝、可靠性驗證等全部流程。閱兵方陣裏面駛過的，不是僅供擺拍的概念模型，而是已經通過全部驗收標準、具備實戰列裝條件的成熟裝備。

那這14個月，真正考驗的是什麼？不是工廠造導彈的速度，而是部隊接裝消化新裝備，快速轉化為實戰能力的整套能力。比如操作人員要把整套操作流程刻進骨子裏，發射程序要在嚴寒、酷暑、山地、平原等不同地形條件下反覆推演打磨；全新裝備必須和火箭軍既有的核指揮和通信鏈路完成無縫對接；保障分隊要從零建立起一整套標準化維護、檢修和補給規程等。這個過程雖然看不見摸不着，但其難度和重要性不亞於導彈研發。

此外，從產業競爭的角度看，東風-61的極速列裝，是中國產業鏈成熟度的最好證明。

很多國家可以拼湊先進武器的零部件，卻永遠造不出自主可控的洲際戰略導彈。因為一枚洲際導彈，考驗的是一個國家最頂尖的工業能力，比如高端碳纖維材料、特種冶金、高能固體燃料、高精度慣性制導、超重型多軸越野底盤、精密軍工電子、全域測控通信等，需要用到上百個高端產業鏈和數萬項核心技術。過去，高端軍工技術長期被西方國家壟斷，他們實行嚴密的封鎖體系，唯恐技術外流。而如今，中國自力更生，從原材料、核心元器件，到總裝製造、體系適配，實現了100%的國產化，消除了大量卡脖子風險。

很多技術突破的背後，離不開「軍民融合」帶來的產業紅利。很多航天領域的材料、製造、自動化技術，和商用航天、高端裝備製造業是同源的。龐大完整的工業體系，給戰略武器迭代提供源源不斷的技術儲備。很多技術預先在民用領域打磨成熟，需要的時候直接向軍工領域轉化，大幅壓縮了研發周期，降低試錯成本。

放到亞太地緣政治的大棋局中，東風-61的列裝，對地區平衡和國家安全有什麼意義呢？近幾年，美國持續發展核力量、升級反導體系，並拉攏日韓菲等亞太盟友圍堵中國，不斷渲染軍備威脅，妄圖依靠軍事優勢，在台海、南海製造摩擦，擠壓中國的戰略空間。美國為什麼敢這麼做？因為他認為自己的核力量強於中國。美國不少智庫的兵推報告，反覆在設想大國衝突的各種可能性，其中一個重要前提假設，就是評估中國核反擊力量的規模和生存能力。而東風-61的批量列裝，將中國的核反擊能力提高了一個檔次。

九三閱兵，東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

當然，需要強調的是，中國一直堅持最低限度的核威懾，不搞核軍備競賽，堅決不先開第一槍。但自衛防禦必須擁有強大的反擊利刃，東風-61與固定發射井導彈（如東風-5B/C）或東風-41的高低搭配，實現了固定井射與公路機動的互補，完善了中國陸基核反擊體系，解決了傳統核力量生存性不足、突防單一、體系老舊的短板，這是我們新的「護國神器」。戰略核武器並不是一款戰爭工具，而是和平的基石。中國熱愛和平，但絕不懼怕衝突，堅守防禦，但絕不放棄利刃。