黃仁勳出軌｜胡錫進爆料：中國情報界不要求女間諜以上床實現目標

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）捲入間諜風波，美媒《紐約時報》等報道指，黃仁勳被為中國從事間諜活動的女子黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）滲透。黃仁勳承認有婚外情，英偉達則宣布，董事會將啟動獨立調查。



官媒《環球時報》前總編輯、知名媒體人胡錫進9日在微博發文稱，他倒希望黃樂是中國情報機構派出的間諜，那樣可以證明，中國的情報機構太厲害了，想拿下誰就能拿下誰。但他高度懷疑，黃樂根本不是「中國女間諜」。



2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

胡錫進：中國情報界從不專門使用美人計

胡錫進指，這次事件不是普通緋聞，這是政治。是民主黨和美國建制派搞黃仁勳、並進而搞特朗普的一種方式。此前媒體報道黃仁勳與中國女商人黃樂有染，按說如果美國情報機構認定黃樂是「中國女間諜」，應該先私下警告黃仁勳，但他們卻把事情透露給媒體，先是《紐約時報》，然後是《金融時報》，讓事情在輿論場先炸裂開來，迫使黃仁勳承認出軌、公開道歉。這是打黃仁勳和英偉達的臉。

對於黃樂是否中國情報機構派出的間諜，胡錫進表示，他高度懷疑黃樂根本不是「中國女間諜」。

胡錫進表示，他也是情報學出身，據他所知，中國情報界從不專門使用美人計。中國防美人計，但從不要求女情報人員通過「上床」實現任務目標。所以他認為，黃樂與黃仁勳更可能是在商場上認識了，黃仁勳對她產生了感情。黃樂崇拜黃仁勳，也生出男女情。

胡錫進認為，黃仁勳或許對黃樂擔任高管的、註冊在新加坡的Megaspeed公司有過規則範圍內的優先照顧，但他應該會守住規則，不做得過分。黃樂也不會那樣要求。因為如果兩人的男女情中夾雜進商業或政治利益，黃仁勳會非常敏感。他工作極其繁忙，壓力極其巨大，他需要的是一份純粹的男女情，任何夾雜利益的算計都會讓他倒胃口。而且他知道自己一舉一動的巨大牽動性，他對來自女方的算計也會充滿嗅覺，有著天然警惕。

胡錫進：事件實際上是美國的內鬥

至於黃仁勳遊說白宮向中國出口晶片，這麼重大、有挑戰性的政策推動只能是出於英偉達公司的利益和他本人的堅定認知，不可能被枕邊話左右。懷疑黃仁勳是因為與黃樂交往而遊說特朗普，反對美國向中國禁運英偉達晶片，那也太小看黃仁勳的智慧和格局了，那只能是一些沒見過世面小人的以己度人。

胡錫進判斷，現在的情形是英雄難過美人關，黃仁勳出軌了，對方被美國輿論誣稱為「中國間諜」，實際上這就是美國的內鬥。