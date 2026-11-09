黃仁勳婚外情｜著名律師怒轟臨老入花叢：自古以來男人有錢多作怪

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳驚傳外遇風波，台灣著名家事律師李怡貞看到相關消息後發文評論，直言「男人有錢多作怪，自古以來就是不會變的樣子」，更語帶諷刺表示，黃仁勳若真的涉及婚外情，恐怕不只是家庭問題，還可能牽動公司及海外布局。她也提醒，面對另一半外遇，應先尋求律師及心理諮商師協助，不要急著攤牌或做出離婚決定。



李怡貞表示，日前看到黃仁勳女兒以「家庭因素」為由，突然取消相關商業訪問行程，當時就猜測事情可能不單純，後續相關報導曝光，讓她忍不住感嘆：「男人有錢多作怪，自古以來就是不會變的樣子。」她認為，黃仁勳一路創業打拼，好不容易建立事業版圖，若因感情問題造成家庭傷痕，即使事後道歉，也未必能彌補傷害。

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針對外界傳出事件可能牽涉間諜陰謀，李怡貞也提出自己的看法，認為若相關情況屬實，影響恐怕不只限於夫妻關係，還可能牽動企業機密及海外布局，甚至波及台灣。不過，相關指控及是否涉及間諜活動，仍有待可靠消息與正式調查釐清，不能僅憑傳聞下定論。

李怡貞也以較為尖銳的語氣評論黃仁勳的婚姻風波，提到「臨老入花叢」，並以「兔子不吃窩邊草啊黃仁勳」調侃對方。她還提到，若相關傳聞屬實，至少目前看來沒有私生子問題，稱之為「不幸中的大幸」，言詞引發討論。

不過，她也將話題拉回婚姻與家庭，認為這起事件或許讓不少面臨伴侶外遇問題的人有所感觸。她建議，若發現另一半有婚外情，應先尋求專業律師及心理諮商師協助，釐清自身權益與家庭狀況，不要在情緒激動時貿然攤牌，更不必急著決定是否離婚。

李怡貞提醒，面對婚姻危機，除了處理感情問題，也應留意子女及家庭財產權益，先與專業人士討論、做好自我保護，再決定下一步。

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